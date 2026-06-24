新华社 2026-06-24 10:19:48

6月23日，随着成都航空C909飞机“天鹅号”主题航班平稳降落在海拔2506.85米的和静巴音布鲁克机场，标志着乌鲁木齐至和静至喀什航线正式开通，这是继喀什至塔什库尔干航线之后，C909飞机执飞的第二条高高原航线，国产商用飞机在复杂运行环境下的适应能力再获验证。

成都航空C909飞机执飞乌鲁木齐至和静至喀什航线。（受访者供图）

据了解，根据民航标准海拔在2438米以上的机场为高高原机场，其地理环境特殊、气象条件复杂，航线直面高海拔、低气压、强气流等多重挑战。

成都航空有限公司相关负责人表示，自2016年全球首架C909在成都开启商业运营至今已十年，成都航空C909飞机从服务首位旅客到累计运送九百多万乘客，从单基地运营到多枢纽协同，从一般航线拓展至高高原、国际航线，不断推动国产商用飞机迈入规模化商业运营新阶段。此次成功执飞第二条高高原航线，也是国产商用飞机应对复杂运行环境强大适应能力的体现。

目前，这条航线每周二、四、六执飞，去程航班EU1909于13时55分从乌鲁木齐天山国际机场起飞，14时55分抵达和静巴音布鲁克机场，15时35分再次起飞，17时05分到达喀什徕宁国际机场；返程航班EU1910于17时45分从喀什徕宁国际机场起飞，经停和静巴音布鲁克机场后，21时05分返回乌鲁木齐天山国际机场。

来 源：新华社

原标题： 国产商用飞机C909开通第二条高高原航线

记者 李杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com