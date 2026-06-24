新华网 2026-06-24 10:22:03

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆23日公开解读一份由侵华日军军医撰写的报告原件，从日本官方学术期刊中证实侵华日军曾在中国多次实施“动物血液注入人体”的活体实验。报告显示，1938年侵华日军利用马、绵羊、犬、家兔、鸡等五种动物血液，对23名战俘进行活体实验。

6月23日，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究人员指证侵华日军利用马、绵羊、犬、家兔、鸡等五种动物血液，对23名战俘进行活体实验相关内容。新华社记者 何山 摄

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究人员金士成介绍，这份名为《针对急性大出血的异物种血液的输血问题》的报告，发表在1940年8月1日发行的《军医团杂志》（第327号）中，作者为日本陆军军医大佐斋藤勤。6月20日，日本共同社报道了这份日本“陆军军医团”机关刊物中的信息。

该研究是在1940年3月由日本陆军省医务局组织召开的“陆军军阵医药学研究会”上公开提出的。在战地急救中，日军曾尝试输入保存血、血清、干燥血及尸体血等多种方案。为了寻求所谓“最优解”，斋藤勤提出直接输注动物新鲜血液的设想。

6月23日，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究人员展示1940年8月1日发行的《军医团杂志》原件。新华社记者 何山 摄

研究显示，在“急性大量失血”实验中，日军详细记录了被实验者被放血1200毫升至2500毫升后的惨状，“意识完全不明”“全身呈现高度发绀”，皮肤甚至泛出“尸体般的颜色”，且“呼吸急促、陷入窒息状态”。在被灌注动物血液后，有的受害者排出血尿，出现高热、恶寒等一系列急性排异反应。

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究人员谭天介绍，为了弄清异种血在血管内的状态，日军割开受害者的脖子，用血管夹强行阻断颈动脉血流，直接向活人动脉内注射动物血清，再抽血进行观察。为了追踪动物血在体内的寿命，日军往受害者体内注入鸡血，连续三天实施镜检，利用鸡红细胞特有的“纺锤形且带细胞核”特征进行追踪。

6月23日，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究人员展示1940年8月1日发行的《军医团杂志》原件。新华社记者 何山 摄

金士成说，这些学术记录与此前731部队血清班班长秋元军医的口述吻合，形成了实物与口述的铁证闭环。这一罪证的深层价值在于揭示了“国家暴力”对医学科学的彻底异化。日军在公开发行刊物上发表活体实验报告，表明这一反人类罪行在当时日本医学界已是“公开的秘密”。

据不完全统计，《军医团杂志》还收录了石井四郎、北野政次等41名731部队核心成员的187篇细菌战及人体实验论文。

6月23日，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究人员展示1940年8月1日发行的《军医团杂志》原件。新华社记者 何山 摄

6月23日，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究人员指证侵华日军利用马、绵羊、犬、家兔、鸡等五种动物血液，对23名战俘进行活体实验相关内容。新华社记者 何山 摄

6月23日拍摄的《军医团杂志》原件。新华社记者 何山 摄

来 源：新华网

原标题： 侵华日军实验细节：把5种动物血注入23名活人体内

记者 杨思琪、何山

本文转自：温州新闻网 66wz.com