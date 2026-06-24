多地开启“暴雨模式”，如何正确避险

人民网－人民日报 2026-06-24 10:31:26

6月23日，河北省承德市消防救援支队消防员在进行翻船扶正演练。当日，承德市消防救援支队在双峰寺水库开展水域救援实战演练。指战员们进行了救援舟艇编队行进、翻船扶正、落水人员营救等演练，以增强汛期水域应急处置和救援能力。王立群摄（新华社发）

入汛以来，多地开启“暴雨模式”，短时强降雨、雷暴大风等强对流天气集中多发。汛期出行有哪些避险要点？如何应对暴雨引发的山体滑坡等次生灾害？小雨天气是否无需防范？针对暴雨天气中可能遇到的各类安全问题，我们为您准备了一份避险指南。

步行外出切勿盲目涉水

“汛期降雨突发性强、局地性明显、瞬时雨量大，极易导致城市内涝、路面积水、高空坠物等安全隐患，稍有疏忽就可能引发人员被困、触电受伤等事故。”河北石家庄城区防汛办副主任范振龙说。

范振龙提醒，汛期出行要遵循“遇雨不冒险、积水不盲行、高危不逗留、险情速撤离”的避险原则。暴雨来袭，道路积水是常见险情。“桥下涵洞、下穿隧道、低洼路段是汛期高危点位。”范振龙提示，暴雨天气，路面积水可能掩盖井盖缺失、路面深坑、地下暗沟等隐患，步行外出时一定不能盲目涉水。行走时最好放慢脚步、试探前行，避开水流湍急、路面出现漩涡的危险地段。同时，涵洞、隧道等处地势低洼、汇水速度快，暴雨天气千万不要在这些地带避险，一旦误入积水区域，要迅速向高处撤离。

雨天，积水区域还易发生触电事故。道路两侧路灯杆、配电箱、户外线缆等遇水容易漏电。范振龙提醒，行经积水路段务必保持安全距离，切忌奔跑撤离，应尽量小步撤离至干燥安全区域，以防触电或者井盖陷落失足跌进下水道。

雨天行车如何确保安全

骑电动车、自行车出行时，遇暴雨大风要立即终止行程，尽快撤离到结构牢固的建筑或者房屋内避险。远离大树、广告牌、电线杆，不要涉水穿越积水较深的路段，避免电动车受潮短路、漏电失控，自行车倾倒等情况。

如果雨天驾车出行，需及时开启近光灯、示廓灯，低速行驶，拉大跟车距离，平稳驾驶，避免急刹、急变道。途经陌生积水路段，水深超过轮胎一半时坚决绕行。如果车辆涉水熄火，不要二次点火，车内进水要果断弃车逃生，必要时可以破窗，始终坚持生命优先。

“暴雨常伴随雷暴、大风、冰雹等强对流天气，察觉天色骤黑、狂风骤起、雷声密集后，需第一时间撤离至安全区域。”范振龙特别提示，在户外要远离树木、广告牌、施工围挡、高空设施等易倒伏物体，不在高楼楼下、行道树下停留。雷雨天气不要在户外接打电话，触碰护栏、铁栏杆、路灯杆、广告牌钢架等金属设施。遭遇积水被困、树木倒伏等险情，严格遵循“先自救、再求助，保人身、弃财物”的原则，撤离至安全区域后再想办法求助。

在乡村，收到暴雨预警后科学转移

“在乡村，收到暴雨预警后，不要心存侥幸，应停止田间劳作与外出，并注意当地发出的转移与撤离通知，尽快前往安全地带。”海南省应急管理厅防汛防风抗旱处（地震和地质灾害救援处）处长赵鹏杰提醒，如需转移，要向地势较高的转移安置点集结。尤其是住在低洼易涝区域、地质灾害隐患点及山洪灾害易发区的村民，要服从安排，果断提前转移。

对游客而言，收到暴雨预警后，要立即中止一切山地、峡谷、水边活动，比如徒步、登山、露营、漂流等，尽快离开沟谷、河道、坡脚等危险地带，向坚固的砖混结构建筑或指定的应急避险场所撤离。如果对当地环境不熟悉，可以向本地人求助。

“关键是要往高处走、往安全区走。”赵鹏杰介绍，村里指定的应急避险场所，通常是地势较高的学校、村委会、防洪楼等。

赵鹏杰提醒，如果在低洼易涝区域或山洪灾害易发区，要尽快向附近地质条件比较稳定的平整高地转移。撤离时切勿在危房、棚户、山体附近停留或避险，防止房屋坍塌、山体滑坡造成人员伤亡。

遇到山体滑坡等次生灾害及时撤离

暴雨可能会引发山体滑坡、泥石流等次生灾害，识别这些灾害发生的征兆，能抢出宝贵的逃生时间。赵鹏杰提醒，应关注水、声音和山体植被的异常。例如，原本清澈的溪水突然变得浑浊，或者水量急剧增大或断流；山沟里传来类似火车轰鸣、闷雷滚滚的巨响，或者岩石撞击、树枝断裂的“咔咔”声等；山坡上出现新的裂缝，坡脚有土体松动、掉落，坡上的树木异常歪斜，电线杆、围墙突然倾斜变形等。

发现山体滑坡或泥石流的征兆，该如何撤离？

“要遵循‘横向快跑不回头’的原则。具体来说，跑的方向必须是垂直于水流或滑坡方向的两侧高地，绝不能顺着沟谷往下游跑，要避开沟谷、河道、房屋等危险区域。”赵鹏杰说，撤离时要丢弃一切重物，轻装快跑，不要回头观望，不要贪恋财物，优先保障人身安全，跑出去后也不要再返回取财物。如果实在来不及跑出危险区域，要迅速寻找身边结实的障碍物，如大树、巨石，蹲在其下方躲避，并注意保护好头部。

暴雨过后返家有哪些安全隐患

“暴雨过后，并不意味着危险已经完全解除，返家时要‘先排查、再进入’，关注可能存在的安全隐患。”赵鹏杰提醒。

进入房屋前，先站在远处观察墙体有无裂缝、倾斜，屋顶是否受损，地基处有无掏空的情况。如果看到屋外有断落的电线，要立即远离，及时拨打电力部门电话求助，绝对不能用手去碰、用脚去试。

进屋后的第一件事，就是检查电线、插座是否浸水，有无电线掉落、裸露，燃气管道有没有破损、泄漏，千万不要贸然打开开关、开启燃气。被洪水浸泡过的水井、水源（包括未开封的瓶装饮用水）可能已经被污染，千万不能直接饮用。被水泡过的粮食、食物要丢弃，避免引发肠胃疾病。

“崩塌、滑坡等地质灾害常有滞后性，往往发生在雨后。返家后要仔细观察屋后山体有无新裂缝、新掉落的土石，一旦发现异常，要果断二次撤离，确保人身安全。”赵鹏杰说。

小雨天气是否无需防范

“极端降雨天气风险隐患交织叠加，不存在绝对的‘小雨无风险’。防汛避险从无‘小题大做’，只有‘有备无患’。”范振龙说，汛期灾害的特点就是突发性强、破坏力大，短时小雨也可能引发连锁险情。他建议，持续关注气象蓝、黄、橙、红四级预警，根据预警等级合理调整出行计划。蓝、黄预警需减少外出、提前防范；橙、红预警要立即停止所有户外出行、作业活动。

群众需要改变“北方少暴雨”的认知，主动防范风险，时刻关注天气预警，树立主动防灾避险意识，提高防汛警觉性。

来 源：人民网－人民日报

原标题： 多地开启“暴雨模式”，如何正确避险

记者 董泽扬 邵玉姿

本文转自：温州新闻网 66wz.com