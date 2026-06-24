巴方披露伊美谈判细节 弹道导弹议题“从未上桌”

新华社 2026-06-24 10:36:28

巴基斯坦总理夏巴兹23日说，伊朗和美国此前围绕谅解备忘录的谈判并未涉及弹道导弹议题。伊朗总统佩泽希齐扬当天到访巴基斯坦。国际海事组织同日宣布启动霍尔木兹海峡地区滞留海员疏散计划。黎巴嫩真主党方面要求以色列必须从黎领土完全撤出。

巴基斯坦：弹道导弹议题“从未摆上谈判桌”

夏巴兹23日在和到访的佩泽希齐扬共同出席记者会时说，在伊美这一谈判过程中，弹道导弹议题“从未摆上谈判桌”，也“从未被列入议程”，伊方从未同意对此进行任何讨论。

本月早些时候，美国与伊朗签署谅解备忘录之际，美国总统特朗普称，他不反对伊朗拥有弹道导弹，不过美国盟友以色列对此坚决反对。

在23日的记者会上，夏巴兹还对此前在冲突中遇难的伊朗民众表示哀悼，并表示巴基斯坦坚定地与伊朗人民站在一起。

佩泽希齐扬对巴基斯坦在缓和地区局势中所发挥的作用表示感谢，并表示巴方为维护地区稳定做出了“负责任且富有远见”的贡献。佩泽希齐扬还呼吁在西亚和海湾地区建立基于对话、相互尊重以及合作参与的新型地区安全架构。

美国和以色列2月28日对伊朗发起军事行动，伊朗对美以在中东地区的军事基地等目标发起还击。相关方于北京时间4月8日达成临时停火。一段时间以来，巴基斯坦在美伊之间发挥调解作用。北京时间6月18日，美国和伊朗宣布远程签署谅解备忘录。

6月23日，在巴基斯坦首都伊斯兰堡， 巴基斯坦总统扎尔达里（右）会见到访的伊朗总统佩泽希齐扬。新华社发（巴基斯坦新闻与广播部供图）

伊朗总统感谢巴基斯坦

巴基斯坦总统秘书处23日发表声明说，巴基斯坦总统扎尔达里当天在巴总统府会见佩泽希齐扬。双方就双边关系、地区和平与安全、区域互联互通、经济合作等问题交换意见。

声明说，巴方坚定支持伊朗维护自身和平、稳定、国家统一、主权和领土完整。巴基斯坦一贯反对单边举措，主张通过对话和外交途径解决地区及全球挑战，巴方将继续发展与海湾地区国家的友好关系。

扎尔达里对成功签署伊美谅解备忘录表示祝贺，并期待正在进行的技术性谈判能推动地区实现持久和平。扎尔达里还对伊朗前最高领袖阿里·哈梅内伊的逝世表示哀悼，并表示巴基斯坦将派代表团出席葬礼。

佩泽希齐扬对巴基斯坦在支持和平与对话方面的建设性努力表示感谢，并表示伊朗高度重视对巴关系，期待进一步扩大双方在政治、经济、安全和地区事务中的合作。

佩泽希齐扬当天在伊斯兰堡还会见了巴陆军参谋长穆尼尔，双方重申将致力于进一步加强两国关系，并就涉及共同利益的问题保持密切磋商，以实现促进整个地区和平、繁荣与稳定的共同目标。

国际海事组织宣布启动霍尔木兹海峡滞留海员疏散计划

国际海事组织23日宣布启动霍尔木兹海峡地区滞留海员疏散计划。

国际海事组织秘书长多明格斯在一份声明中说，将与伊朗、阿曼等地区沿岸国家、美国以及国际航运业密切合作，疏散目前仍滞留在霍尔木兹海峡地区的超过1.1万名海员。

多明格斯说，持续数月的冲突给大批海员带来苦难，并对全球贸易造成影响。他对美伊签署谅解备忘录表示欢迎，认为这是恢复地区海上安全、结束针对民用船舶袭击的重要一步。

多明格斯说，国际海事组织已获得实施疏散计划所需的安全保障，并全面核查了相关海域的安全航行条件，以确保计划顺利进行。他强调，国际海事组织将继续致力于保障海员安全，维护全球贸易畅通。

这是阿曼新闻部6月20日提供的霍尔木兹海峡资料图片。新华社发

黎真主党：以色列必须从黎巴嫩领土完全撤出

黎巴嫩真主党领导人卡西姆23日表示，以色列“别无选择”，必须从黎巴嫩领土上完全撤出并全面落实停火协议。

卡西姆当天在黎巴嫩首都贝鲁特南郊举行的一场活动上说，“任何理由都不能允许以色列继续驻扎在黎巴嫩哪怕一寸土地上”。他还表示，以色列企图消灭真主党的计划已经破灭。

卡西姆强调，“抵抗力量”仍然是黎巴嫩实现解放、独立和主权的唯一保障。他对伊朗在黎以冲突期间予以黎巴嫩和真主党支持表示赞赏。

卡西姆呼吁落实与黎以停火有关的五项诉求：以方全面停止对黎海陆空军事行动、以军完全撤出黎领土、黎军在黎南部进行部署、释放被扣押人员、允许黎边境地区居民返乡并开展重建工作。他还表示，真主党将继续与黎巴嫩军队在南部开展协调合作。

以色列和黎真主党本月19日达成的停火在较大程度上得以维持。联合国驻黎巴嫩临时部队23日在社交媒体上说，其维和人员自21日以来未观测到任何飞行物轨迹、拦截行动或空袭活动，这是自3月2日黎以战火重燃以来首次出现连续超过两天未发现此类活动。

但据黎巴嫩国家通讯社23日报道，以色列军队当天在黎南部奈拜提耶地区向平民开火，造成2人死亡，1人受伤。真主党警告称，这一事件公然违反停火协议。

黎总统称谈判必须确保“以色列结束对黎占领”

黎巴嫩总统奥恩23日表示，黎巴嫩政府不会接受任何低于“以色列结束对黎巴嫩领土占领、黎巴嫩恢复全部领土主权”的谈判结果。

据黎总统府发表的声明，奥恩当天听取了黎巴嫩代表团赴华盛顿参加第五轮黎美以三方会谈情况汇报，随后作出上述表态。

奥恩表示，近期事态发展证明，通过谈判解决问题是实现黎巴嫩国家目标和维护国家主权的正确选择。他希望谈判能够在恢复黎巴嫩国家主权、结束以色列对黎南部占领等问题上取得决定性进展。

奥恩当天还与美国副总统万斯和美国国务卿鲁比奥通电话，双方就黎巴嫩局势最新发展以及美伊瑞士谈判的阶段性进展进行了讨论。

万斯和鲁比奥表示，美国支持黎巴嫩政府在推进国家合法权力全面覆盖、强化国家对全部领土主权控制方面的立场。奥恩感谢美方对推动结束黎巴嫩战事、加强黎国家权力等方面的关注。

来 源：新华社

原标题： 巴方披露伊美谈判细节 弹道导弹议题“从未上桌”

记者：唐斌辉、高文成、曹昌浩；视频：马峥、刁慧琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com