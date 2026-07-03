温州日报 2026-07-03 08:16:31

昨天上午，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神；传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署我市贯彻落实意见。

温州网讯 昨天上午，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神；传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署我市贯彻落实意见。

省委常委、市委书记张振丰主持会议。

会议指出，习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话，全面回顾总结了105年来中国共产党团结带领全国各族人民走过的光辉历程、创造的伟大成就，深刻揭示了中国共产党之所以能够不断铸就辉煌的优秀特质，对新征程上全体中国共产党人坚定信心、接续奋斗提出了明确要求，向全党全国各族人民发出了奋力创造新的历史辉煌的伟大号召，为新时代新征程实现党的中心任务进一步指明了前进方向、提供了根本遵循。全市上下要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，践行初心使命，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，奋力谱写中国式现代化温州新篇章。

会议强调，要深学细悟、入脑入心，一体学习领悟习近平党建思想和习近平总书记重要讲话精神，从伟大建党精神中汲取奋进力量，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。要知行合一、以学促干，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神与落实省委“132”总体工作部署贯通起来，与推进市委“1361”思路举措衔接起来，与“十五五”开局之年各项重点任务结合起来，全力推动创新发展、产业升级、城市提能、改革开放、民生改善，以实干实绩检验学习成效。要精心组织、层层推进，各级党委（党组）“一把手”要亲自抓、带头学，创新载体方式推动学习培训全覆盖，统筹谋划开展多层次、立体化宣传宣讲，推动学习宣传贯彻迅速兴起热潮、持续引向深入。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局会议研究部署防汛抗旱工作时的重要讲话精神，树牢底线思维、极限思维，全力做好防汛、抗旱、防台各项工作。要始终把人民生命安全放在首位，密切监测雨情、水情、汛情变化，按照“两直一白”要求传达预警信息，加强重点领域风险动态排查治理，及时果断组织人员转移避险。要提升抢险救援能力，完善预案体系，备足物资装备，建强专业队伍，加强实战演练，确保抢险救援高效快速。要压实责任链条，落实指挥调度、值班值守、网格管理等制度，筑牢防汛防台严密防线。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《一体推进教育科技人才发展》精神，持续做深做透“两篇大文章”，深度融入上海（长三角）国际科技创新中心建设，办好2026世界青年科学家峰会，高质量推进“一港五谷”和大孵化器集群建设，深入实施“瓯越英才计划”和“510+行动计划”，擦亮“好学温州·教育强市”金名片，加快打造一流创新生态，努力实现“在温州看见创新中国”。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在山东德州考察时的重要讲话精神，深化落实以“千万工程”牵引缩小“三大差距”，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，抓实粮食稳产保供，因地制宜建设和美乡村，建强农村基层党组织，引导农村党员干部树立和践行正确政绩观，扎实推进农业农村现代化。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会会议认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com