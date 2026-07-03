温州日报 2026-07-03 08:33:52

徐建海今年36岁，这是他返乡务农的第八年。黝黑的皮肤，是经年田间劳作留下的见证。辛苦写在脸上，徐建海却来了一句：“种田就图个稳定。”

徐建海在操作旋耕机。

位于藤桥镇山河村的稻田。 陈耸 摄

6月25日下午，鹿城藤桥镇山河村的水田间机声隆隆。90后新农人徐建海坐在旋耕机驾驶室里，将泥水一遍遍翻起，漾出片片暗亮的水光。一大群白鹭时而聚集，紧随机器低空盘旋，为夏日田间劳作增添了几分灵动生机。

徐建海今年36岁，这是他返乡务农的第八年。黝黑的皮肤，是经年田间劳作留下的见证。辛苦写在脸上，徐建海却来了一句：“种田就图个稳定。”

这个说法倒挺新奇！

早些年，徐建海在城里做销售，天天东奔西跑、忙忙碌碌，收入却普普通通。由于父亲徐恩松是村里的种粮大户，一个人忙不过来，便经常催促他回来帮忙。

厌倦了都市“牛马生活”，徐建海心一横，决定回家专心种地。种地毕竟是个技术活，他跟着父亲度过了一段适应期，边学边摸索。很快，他就将年轻人的优势展现了出来。

徐建海说，父辈更多是靠人力来种田，正所谓“面朝黄土背朝天”。年轻人种田，肯定要紧跟潮流，“该上的设备，必须得上。”

2023年，借着农机补贴，他家一次性购入多部农机。现在，徐建海手里有四轮旋耕机、履带式旋耕机、3台插秧机、2台收割机、两台分别载重25公斤和70公斤无人机、两台烘干机，还有全自动加药装置。

机械化作业让规模生产有了可能，也让产量更加稳定。徐恩松说，早年犁田全靠手扶拖拉机，俗称“小铁牛”，一天最多犁10亩地，农忙时常要干通宵。如今，他儿子开着新式旋耕机，单日能整七八十亩地，“效率没法比。”

有了先进农机的“加持”，育秧、插秧、飞防、收割、烘干，所有环节都实现机械化。“田越种越多，人却不会被压垮。”徐建海刚接手时，家里的水稻种植规模只有70亩，现已扩大至近500亩，分布在藤桥、山福等乡镇，今年产量预计可达360吨。

规模扩大后，徐建海更忙了。除了耕种自家承包的农田，他还把农事服务做到了周边乡镇。特别是最近，白天忙着犁田、插秧，晚上给长势正旺的早稻田打药，经常从早上6点忙到次日凌晨。

站在田埂上，徐建海回忆返乡之初的光景：“别说下地干活，光站在田里晒会儿太阳，都让人喘不过气。”而如今，他早已适应了充实自在的田间生活，体魄也日渐结实，100多斤稻谷都能扛得起来。妻子雷荣燕形容他“能文能武”——田里的活样样能干，家里的账目算得一清二楚，一家人的日子过得安稳踏实。

种田给徐建海一家带来的稳定感，还来自于政策托底。徐建海说，除了农机补贴，日常还有种植、机插秧、无人机飞防等补贴。去年受台风影响，部分稻谷倒伏。因为有农业保险，每亩获赔300余元。

鹿城区农业农村局乡村产业发展科科长夏哲闻介绍，该区依托《支持青年入乡政策十条》，叠加各类种粮、农机补贴助力青年乡创。农业方面发放规模种粮、有机肥、农机购置更新补助，减轻生产开支；人才端配套百万创业资助、低价人才住房、培训减税等全链条扶持，吸引青年投身粮食产业与现代农业，为乡村振兴注入青春动能。

政策全方位托底，销路亦无后顾之忧。每年早晚两季，温州市粮食产业集团有限公司都会与种粮农户签订粮食收购合同，彻底打消农户卖粮顾虑。农户也可以留存部分稻谷自行外销。去年，除去政策性订单收购，徐建海通过自主渠道外销稻谷1.7万斤。

“那种田能赚到钱吗？”面对这个问题，徐建海略带腼腆地答道：“一年毛利几十万吧，比在城里上班强。”

对话：打破农业“刻板印象”

记者:你回乡种田这件事，身边的朋友同事怎么看，会不会带着异样的眼光？

徐建海:其实没有！他们觉得只是换个工作而已，很正常。我的想法也差不多，从某种意义上讲，只是换了个工作场景。更何况，没有业绩考核，“上班”还自由。

记者：有人觉得种田是低投入、低技术、低收益的行当，对此你怎么看？

徐建海:以前种田，一把锄头、一只药箱，现在完全不同。我大概算了一下，这几年光购置各类农机，就投入了100多万元。起步时压力不小，几年折腾下来，设备贷款基本还清了。我觉得，这条路是能走下去的。

记者：年轻人种田，和父辈最大的不同是什么？

徐建海:老一辈人更多是靠经验种田，而现在更多是靠“技术”。论经验，自然比不过他们，但对现代农机的使用，优势肯定在年轻人身上。比如我买的那个插秧机，原本需要一人驾驶、一人补秧。我就琢磨着给机器安装一个“自驾仪”，直线行驶时能自动保持路线，这样就能腾出手来补秧。现在单人作业，效率能提升四成。

来 源：温州日报

原标题： 徐建海：我的工位在500亩稻田里

记者 潘圆 徐再杰 实习生 王冉冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com