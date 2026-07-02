温州日报 2026-07-02 08:20:52

市域铁路S3线又有新进展，7月1日，记者从市铁投集团获悉，S3线SG6标段正线高架区间桥梁——渔潭特大桥主体工程已圆满收官，这标志着该标段正线贯通，建设进入冲刺阶段。

温州网讯 市域铁路S3线又有新进展，7月1日，记者从市铁投集团获悉，S3线SG6标段正线高架区间桥梁——渔潭特大桥主体工程已圆满收官，这标志着该标段正线贯通，建设进入冲刺阶段。

渔潭特大桥全长806.6米，位于S3线 茶山站与仙岩站之间，北起肩牛山隧道，南接岩窝儿隧道，桥台进洞，桥址横穿渔潭、自力两村，桥体穿行于两山之间的谷地，部分区段上跨规划中的330国道。该桥采用多孔跨径组合设计，包含简支梁和连续梁等多种结构形式，其中最长的一联连续梁主跨径达60米。

据市铁投集团建设分公司相关负责人介绍，渔潭特大桥结构形式多样、体系转换复杂，线路平面最小曲线半径仅为1500米，对线形控制和施工精度提出了极高要求，施工组织难度突出。此外，桥梁与周边村民住宅距离极近，最近处仅7米，且房屋多为超30年老旧建筑，结构基础薄弱，对施工震动极为敏感，对施工工艺和过程控制提出极高要求。

图为渔潭特大桥施工现场。受访者供图

为此，市铁投集团建设分公司联合项目部提前谋划、科学部署，在技术上引入预应力智能张拉压浆工装，通过精准控制张拉应力，确保压浆密实度，有效保障了梁体质量与耐久性。同时，在连续梁施工中采用挂篮悬浇工艺，在狭窄谷地和邻近民房的复杂环境下实现安全、精准作业。浇筑前，建设团队对支架体系、模板、预应力系统及预埋件进行全流程验收，明确各环节责任，筑牢质量防线。针对震动控制难题，团队严格控制作业强度，优化施工节奏，加密沉降观测频次，确保施工安全与居民生活两不误。

此次桥梁建设，建设团队还充分发挥了党员先锋队和青年突击队作用，划分“责任矩阵”，定点定责到人，统筹安全管控与群众协调。同时，在党支部的牵头下，建设团队健全了“安全隐患不放过、质量问题早杜绝”机制，对支架、钢筋、模板、测量及现场安全各环节全面管控，党员干部带头昼夜值守，24小时全程盯控现场，保障工程高效推进。

市域铁路S3线作为温州都市区“强城行动”的核心交通工程，项目建成后将加快推动中心城区和瑞安市区的融合发展，目前各个标段均在紧锣密鼓地推进建设中。

来 源：温州日报

原标题： 温州市域铁路S3线，又有新进展！

记者 张晨 通讯员 杨红清

本文转自：温州新闻网 66wz.com