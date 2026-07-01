女子网聊约酒同伙驾车追尾 这个团伙专对酒驾司机碰瓷敲诈

温州晚报 2026-07-01 08:34:00

网络交友本是常事，我市一名男子却在赴约后遭遇连环圈套——不法分子分工协作，利用他酒后驾车的违法行为制造事故、借机勒索。近日，受害者向瑞安警方报案，警方快速出击抓获涉案人员，一并查清该团伙多起积案。

温州网讯 网络交友本是常事，我市一名男子却在赴约后遭遇连环圈套——不法分子分工协作，利用他酒后驾车的违法行为制造事故、借机勒索。近日，受害者向瑞安警方报案，警方快速出击抓获涉案人员，一并查清该团伙多起积案。

网友刻意邀约

步步引导驾车赴约

在温务工的王某（化姓）不久前通过网络结识了一名女子。双方结识时间不长，因同为老乡迅速拉近关系，很快约定线下见面。日常交流中，这名女子多次打探王某是否驾车，言语间不断暗示对方开车前来赴约。

事发当晚，王某按照对方提供的地址，驱车前往瑞安赴约。碰面之后，女子带领他走进一家餐馆就餐。用餐期间，女子主动上前劝酒，王某几番推脱无果，最终喝下一瓶啤酒。他深知酒后驾车触犯法规，可碍于情面，又自认饮酒量不大，便心存侥幸。

饭局结束后，女子提议前往江边散心，王某没有拒绝，驾车搭载对方驶离餐馆。此时，他并未察觉，一辆蓝色奥迪轿车早已停在餐馆外围蹲守，车内人员全程紧盯两人动向，静静等待行动时机。

尾随制造追尾

多人联手施压索要赔款

王某与女子在餐馆用餐的整个过程中，蓝色轿车始终停靠在店铺周边。待车辆驶离餐馆，蓝色轿车立刻启动，一路紧随其后，连续尾随十余分钟。当两车行至江边一处偏僻路段时，后方车辆突然加速，径直撞向王某的车辆，人为制造了追尾事故。

事故发生后，双方人员下车查看车辆受损情况。蓝色轿车上一名男子特意靠近王某，随即向同行人员表示闻到明显酒气，当场指出王某存在酒驾行为，并警告对方，一旦报警处理，必将承担相应法律后果。

这场追尾本是对方蓄意为之，但王某因自身酒驾在先，陷入被动境地。嫌疑人顺势提出私下和解，声称车辆维修需要更换原厂配件，开口索要三万元赔偿。见王某迟迟不肯应允，同行的女子也在一旁不停劝说、催促。

在三人轮番施压之下，经过反复协商，王某最终赔付对方22000元。为落实所谓的和解手续，对方还要求王某现场录制视频，确认事故已私下解决。拿到钱款后，两名男子驾车离开，女子则以回家为由，继续搭乘王某的车辆同行。

察觉端倪报警

警方捣毁犯罪团伙

待众人分开后，王某慢慢平复心绪，复盘整个事件的经过。从交友邀约、劝酒就餐，到半路追尾、高额索赔，一连串反常细节让他猛然醒悟，意识到自己落入了有组织的碰瓷骗局。

王某想通后，来到辖区飞云派出所报警求助。接警后，办案民警第一时间梳理线索、开展侦查，当天便成功锁定三名贵州籍嫌疑人，并迅速将三人全部抓捕归案。随着审讯和调查工作深入，该团伙的全部犯罪事实逐一浮出水面。

经查，该团伙并非临时作案，自今年4月起，三人便固定沿用“网聊邀约、席间劝酒、尾随撞车、借酒驾要挟索赔”的套路四处作案，先后实施违法犯罪行为多起，累计非法获利近16万元。该团伙作案手法老练，成功率极高，甚至曾在同一天连续作案两起，单次诈骗金额不少于5万元。

民警在调查中还发现，该团伙能够长期作案未被查处，和以往受害者的心态息息相关。不少当事人事后虽察觉到异常，却因为自身存在酒驾行为，担心被交管部门处罚，最终选择忍气吞声。还有部分受害者直至案件侦破，都始终没能识破这场精心设计的圈套。

目前，三名犯罪嫌疑人因涉嫌敲诈勒索罪，已被瑞安警方依法刑事拘留，该团伙关联的系列案件仍在进一步侦办当中。

来 源：温州晚报

原标题： 女子网聊约酒 同伙驾车追尾 这个团伙专对酒驾司机碰瓷敲诈

记者 叶雄伟 通讯员 金怡选

本文转自：温州新闻网 66wz.com