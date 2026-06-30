雁荡山重振雄风计划交出三年答卷 一座老牌名山的“逆生长”

潮新闻客户端 2026-06-30 09:32:49

2023年6月，温州市启动“雁荡山重振雄风”计划，提出“一年见成效、两年展新貌、三年大变样、五年振雄风”的目标。一场攻坚战随即打响。如今，整整三年过去，这座老牌名山交出了怎样的答卷？接下来又将有哪些新打法？

“以前就是爬爬山、看看景，现在还可以喝洞穴咖啡、玩越剧快闪，体验完全不一样。”这段时间，雁荡山灵岩方洞景区人流如潮，在嵌入悬崖洞穴的咖啡馆里，台州游客胡女士举起一杯铁皮石斛创意咖啡，对着窗外山景按下快门。

雁荡山风光

雁荡山变了，变年轻了——这是近年来大多数游客的共识。

位列“三山五岳”的雁荡山，早些年由于商业模式守旧、产品供给单一，一度遇上发展瓶颈，客流减少。

转型升级势在必行。2023年6月，温州市启动“雁荡山重振雄风”计划，提出“一年见成效、两年展新貌、三年大变样、五年振雄风”的目标。一场攻坚战随即打响。

如今，整整三年过去，这座老牌名山交出了怎样的答卷？接下来又将有哪些新打法？

老景点焕发新活力

一组数据，最能体现雁荡山这三年的可喜变化：

去年，核心景区游客中，40岁以下年轻游客占比从48%飙升至75.43%，省外游客从不足35%跃升至66%。

从“老年团”到“年轻潮”，从“本地游”到“全国客”“海外客”，雁荡山是如何做到的？

“游玩体验全面升级。”雁荡山管委会党委副书记、常务副主任王金法告诉记者，经过三年努力，雁荡山已从传统观光景区，升级为生态更美、业态更活、文化更浓、体验更佳的现代化名山公园。

雁荡山风光

过去游客游览雁荡山，是“谷底看山”“一个个景点跑”。如今通过游线重构，实现“一条线玩到底”。

全长1.3公里的卧云栈道全面建成，像一条玉带，在方洞和灵岩景区之间的悬崖峭壁上迂回缠绕。它将原本独立的方洞、灵岩、小龙湫、灵岩飞渡、悬空观景台等景点，串成一条空中动线。

与此同时，雁荡山低空游览基地揭牌，还有绿色旅游小火车、地轨交通、东门户隧道等立体交通网络加速建设，让游客可以在谷底、中山、高山，多维度观赏世界地质公园的独特地貌。

云端拾光

当然，更让年轻人“上头”的，是那些刷屏社交媒体的网红业态。悬崖咖啡、飞拉达攀岩、卧龙谷电梯……一个个新词，开始与雁荡山绑定。

此外，雁荡山还推出各类创新业态，打造云端露营、一苇营地等网红住宿地；复兴真际寺，落地中国山水文化研究院；以越野赛、自行车赛引流等方式，打造多元消费场景，逐步摆脱“门票依赖”的老路。

一场刀刃向内的系统重塑

时间拉回到六年前，雁荡山还是另一番光景。

彼时，景区内商贩围堵兜售；门票收入占大头，二次消费几乎空白；更棘手的是，大龙湫瀑布枯水期断流。

“问题根源在于传统景区游览方式与有消费力的年轻游客需求不匹配。”王金法告诉记者，传统的“门票收入+旅游客运”的商业模式已行不通，那些年的雁荡山，确实显出了老态。

大龙湫

2023年2月，“实施雁荡山重振雄风三年行动计划”首次被写入温州市政府工作报告。同年，温州市委、市政府将雁荡山重振雄风列为全市文旅“一号工程”，提出“六重行动”——游线重构、生态重修、文化重现、村落重塑、业态重整、IP重造。

用系统性升级破解传统名山发展困局，最难啃的骨头，是“人”和“地”。

山上村民无序引水、违法搭建……这些都是牵涉多方利益、多年积累的问题。乐清市采取“迁、改、管”组合拳，完成土地征用1002.3亩、流转18971亩，同时出台《景中村风貌管控规划导则》，让村落从“拆不动”变成“主动改”。

景中村改造（效果图）

新业态，也需要“新脑袋”。雁荡山推出“青年合伙人”计划，不断吸引年轻团队入驻经营，打造一批兼具传统山水与现代创意的“村咖”品牌和民宿集群。

游客用脚投票的结果更说明问题。2025年全年，核心景区游客量突破461.9万人次，门票收入达1.05亿元，较2023年分别增长52.2%和60%。在全国5A级景区排名中，雁荡山从第293位跃升至第72位。

在区域联动中扛起“龙头”使命

变化有目共睹，但真正重振雄风，仍需久久为功。下一步，雁荡山该如何再接再厉？

更大的想象空间，在于区域联动。

今年，在省委、省政府打造跨区域旅游精品线的引领下，省文旅厅启动打造“雁楠飞仙海天游”廊道。温台交界处方圆60公里内，串联起雁荡山、楠溪江、神仙居三大核心景区。再叠加周边的天台山、刘伯温故里、太姥山等5A景区，形成了全国罕见、华东地区最密集的山岳型5A景区集群。

雁荡山风光

这条廊道的提出，为雁荡山指明了新一轮突破的方向。

温州市委主要负责人表示，要以区域联动的视野标定坐标，扛起“打造东南沿海文旅发展龙头”的使命，通过错位发展全面展现雄奇风光和深厚底蕴，努力打造名副其实的“中国东南第一山”、世界地质公园典范。

怎么干？思路也很清晰——

要打造“经久不衰”的文旅IP。灵峰夜景、大龙湫飞瀑、方洞悬空栈道这些经典IP，还需要持续打磨、焕新表达；

要有“常玩常新”的文旅场景。植入更多新体验、新玩法，给游客更多“来雁荡的理由”；

要打造“口口相传”的文旅生态。每一个贴心服务，都可能转化为社交媒体上的一句“雁荡山，值得推荐”。

灵峰花海

眼下，从基础设施提升到景区联动，雁荡山还有许多新动作。今年的项目清单上，71个重大项目通过评审、有序布局。飞泉景区、观光索道等标志性工程，朝阳山庄、双溪书院等十大文旅项目，正加快推进。区域联动层面，雁楠一体化率先行动，楠溪江至雁荡山旅游直通车年底前开通，325省道永嘉段年内启动建设……

三年间，雁荡山给出了阶段性答案。接下来的关键，不仅在于单个景区的持续升级，更在于它能否从“重振一座山”，走向“带旺一条廊”。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 雁荡山重振雄风计划交出三年答卷 一座老牌名山的“逆生长”

记者 殷诚聪 应忠彭

本文转自：温州新闻网 66wz.com