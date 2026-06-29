温州日报 2026-06-29 10:06:04

6月28日下午，“我们为温州‘种’下了一座园——余伟与他的园博深情”新书分享会在温州书城举行。

温州网讯 6月28日下午，“我们为温州‘种’下了一座园——余伟与他的园博深情”新书分享会在温州书城举行。现场，《园本如此》作者、浙江省城乡规划设计研究院风景园林专业总工程师、温州园博园设计者之一余伟，与温州大学文学博士李广旭展开对谈。《园本如此》是余伟参与园博园设计期间所作，他往返温州、杭州170多趟，累计行程10万公里，书稿皆是在高铁途中抽空撰写而成。

据了解，温州园博园的设计工作由中国工程院院士程泰宁领衔牵头，余伟是核心设计人员之一。程院士为此书作序，序言中写道：“这本书是一位园林师的职业记事，也是一代营造者在时代转型中的精神画像。”

分享会上，余伟用6张园博照片，串起6个建园故事：为两株百年古榕改方案，让主展馆绕树而建；把水利通道改成网红打卡点；IFLA全球首座专属园落地温州，中外设计师一起打造绿色方舟……深耕景观规划多年，余伟打造过多项国家级、省级重点园林工程。他说，600多天待在工地现场做记录，让他越来越认同一件事——园林就该是“百姓园林”，要让园博会回归普通人的生活。

李广旭认为，《园本如此》跟一般的技术手记不一样，是一本饱含温度的作品，字里行间既有设计师的专业思考，也有一个普通人对土地的深厚情感。李广旭还讲了一段自己的经历：他拿到书后，专程去到园博园，对着书里乌兹别克斯坦园的配图拍下照片，发给一位乌兹别克斯坦的中文教授。对方看到照片后激动落泪，打来视频电话说：“世界级的园博园能为我们单独建一座展馆，这是对我们民族文化莫大的尊重。”

到了提问环节，大家抢着举手。“园博园什么季节最适合拍照？”“展会办完了，园博园以后怎么维持人气？”面对读者的好奇，余伟逐一回答，并打趣道：“书里都有答案。”

在最后的签售环节，现场排起了长队。余伟在每本书的扉页都认真签上名，还时不时跟读者聊上几句。一位读者说，这本书让人看到了一座园子从无到有的全过程，书里附赠的手绘地图和打卡指南很实用，准备拿着书去园博园一个一个打卡。

来 源：温州日报

原标题： 为温州园博园“种”下一本书！《园本如此》新书分享会举行

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com