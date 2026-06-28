瓯海新闻网 2026-06-28 13:15:07

6月25日，雨后的山间云雾氤氲，在瓯海区仙岩绿兴园农场里，挂满枝头的瓯柑幼果正值生长关键期，来自温州市农业科学研究院、瓯海农业技术推广中心的专家们来到现场，为种植户送上实打实的“农技良方”，助力瓯柑提质增产。

瓯柑是温州特有的传统名果，种植历史悠久。瓯海瓯柑种植主要分布在三垟、茶山、仙岩、娄桥、泽雅等地，瓯海仙岩绿兴园农场负责人邵万积介绍，果园以种植瓯柑为主，种植面积达80多亩。

在果园里，专家们穿梭在果树间，了解瓯柑植株长势、日常管护等情况，细致指导农户科学施肥、疏果等。“马上就进入高温干旱阶段，可以把果树附近的草除掉铺在土壤上，起到一个保湿的作用。”温州市农业科学研究院果树栽培专家谢志亮还发现，果树叶片偏小，判断大概率为氮肥供给不足，建议种植户及时补施氮肥。

为保护果树健康，做好病虫害绿色防控，专家们还带来“神器”。“用这种方式更加绿色省心。”专家们现场手把手示范，帮助种植户一起安装天牛诱捕器，该装置可以精准诱捕天牛雄性成虫，从源头减少果树虫害。“今天专家们过来做指导，给果树做了全面‘体检’，给我们的帮助很大。”邵万积表示。

值得一提的是，正处于疏果期的瓯柑，修剪下来的大量瓯柑幼果将被加工制作成柑儿文。“我们是做瓯柑加工的，有专家过来现场指导，带来了绿色病虫害防控的方式，这样种出来的果子品质也比较安全，我们再加工出来的产品品质就会比较好。”温州丰甘生态农业科技有限公司负责人金益丰说。

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原标题： 瓯海农业专家上门“把脉问诊” 助力瓯柑提质增产

记者 吴佳佳 许凯光

本文转自：温州新闻网 66wz.com