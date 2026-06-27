快讯：平阳队星光闪耀，先声夺人

温州新闻网 2026-06-27 21:33:00

温州网（记者 温婉）6月27日，2026“浙BA”温州市预选赛燃响文成县体育中心体育馆，文成队与平阳队狭路相逢，共赴一场热血篮坛之约。

开场后，平阳队明星球员颜谋植、余得彰一外一内擎起攻防主线，进退有序、攻守相济。文成队则始终紧咬比分，奋力追赶，终场哨响，比分定格71：74，平阳客场险胜文成，揽下赛季开门红，先声夺人。

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