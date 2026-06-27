2700多个岗位！温州暑假实习实践，岗位上新！
温州网讯 暑假想在家乡积累实践经验、提升职场履历的大学生注意啦！错过首批实习岗位不用遗憾，2026年“家燕归巢 智汇温州”大学生暑期实习实践第二批招募正式启动，全市放出2700余个优质实习岗位，温籍学子、在温高校大学生均可报名，6月30日上午8:30报名通道准时开启。
每年暑期，“家燕归巢”实习活动都是温州大学生的热门选择，不少学子通过机关、企业、基层岗位实习，提前熟悉本地职场环境，为今后留温发展打下基础。本次第二批岗位扩容补位，覆盖全市各县（市、区）机关单位、园区企业、基层服务平台等多元场景，不管是想体验政务工作、深耕专业对口岗位，还是下沉基层参与社会实践，都能找到适配选择。
本次招募面向两类学子：温州户籍大学生、研究生，以及在温州各高校就读的在校大学生、研究生。和往年相比，今年报名渠道全面升级，统一依托浙里办APP“学子云”线上办理，全程无纸化操作，不用线下跑腿。
记者梳理完整报名流程，方便学子快速上手：打开浙里办搜索“学子云”，新老用户都要完善籍贯、院校、专业、年级等基础信息；海外院校可选择“海外大学”，暂无对应校名勾选“其他”手动填写。完善个人简历是提升录取率的关键，自我介绍、实习经历、获奖荣誉、个人特长等内容填写完整后，用人单位能直观看到学子综合能力。
选岗环节操作灵活，进入“青燕实习”或“全部职位”板块，可按区域、岗位类型筛选，也能关键词精准搜索心仪岗位；遇到多个意向岗位，还能点击收藏对比，最多可同时投递3个岗位。提交报名后，录用进展以手机短信通知，学子也能在“我的报名”页面实时查看审批状态。单位未审核前可随时撤回申请；若岗位审核通过，学子需及时确认“接受”或“拒绝”，一旦确认入职，其余报名将自动作废，务必留意二次确认时限。
本次招录实行择优录取规则，单个岗位招录人数与可报名人数上限为1:5，岗位报满即刻关闭通道。主办方特别提醒学子珍惜实习名额：确认接受岗位后无故缺席实习，将被纳入实习黑名单，无法参与后续全市各类实习实践活动。实习结束后，用人单位可填写实习评价，这份记录会伴随学子档案，供后续招录单位参考；学生也可在平台内对实习单位、自身实践表现进行评价反馈。
平台配套完善咨询渠道，工作日上午8:30-11:30、下午2:00-5:30可拨打属地咨询热线，市本级及鹿城、龙湾、乐清、瑞安等12个县市区均设有专属联络电话，岗位详情表可识别推文二维码查看。
据了解，“家燕归巢 智汇温州”是我市吸引青年人才返乡实践、助力学子成长的特色品牌活动，通过搭建政企基层多元实习平台，让青年学子近距离感受温州发展活力，打通青年人才与家乡城市的双向联结。本次第二批报名窗口期仅3天，6月30日8:30至7月2日18:00，有意向的学子记得定好闹钟，及时登录“学子云”投递简历。
来 源：温州晚报
记者 谢施琦
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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