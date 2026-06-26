温度新闻客户端 2026-06-26 10:19:00

6月25日，在“缤纷夏日 嗨游浙江”2026暑期文旅消费季启动仪式上，“雁楠飞仙海天游”廊道核心景区门票互惠政策正式发布。温州雁荡山、楠溪江、刘伯温故里（百丈漈），台州神仙居、台州府城、天台山等六家高等级景区现场签约，建立门票互惠机制，共塑“仙鲜浙东南”品牌，标志着浙东南文旅从“同质化竞争”迈向“组团化营销、共赢式发展”的新阶段。

温州网讯 6月25日，在“缤纷夏日 嗨游浙江”2026暑期文旅消费季启动仪式上，“雁楠飞仙海天游”廊道核心景区门票互惠政策正式发布。温州雁荡山、楠溪江、刘伯温故里（百丈漈），台州神仙居、台州府城、天台山等六家高等级景区现场签约，建立门票互惠机制，共塑“仙鲜浙东南”品牌，标志着浙东南文旅从“同质化竞争”迈向“组团化营销、共赢式发展”的新阶段。

同期，在江苏南京、河南郑州举行的诗画浙江文旅推广活动上，“雁楠飞仙海天游”廊道面向省外游客重点推介。

实施对象：温州雁荡山、楠溪江、刘伯温故里（百丈漈），台州神仙居、台州府城、天台山等6家重点旅游景区。

“雁楠飞仙海天游”廊道 温台6大核心景区门票互惠

适用对象：符合以下游玩条件的散客（不包含团队）。

优惠内容：该活动将于近期启动，散客凭6家景区中任一景区的全价门票凭证，自使用之日起180天内，可享受廊道内其他参与景区指定线路或联票的门票6折优惠（优惠不叠加，不含二次消费项目）。政策实施具体时间和适用范围以景区发布为准。

这一政策为游客带来实实在在的福利，也让跨区域“串门游”更加便捷实惠。

“雁楠飞仙海天游”廊道

由北往南纵向串联天台山-台州府城-神仙居-雁荡山-楠溪江-飞云湖&百丈漈等高等级景区，统筹打造高品质核心吸引物，形成“雁楠飞仙海天游”主廊道。

温州聚力构建雁荡山、楠溪江、刘伯温故里（百丈漈）旅游“金三角”，台州聚力打造神仙居、台州府城、天台山旅游“金三角”，两翼互促，形成集“山、水、海、岛”全要素于一体，涵盖“吃、住、行、游、购、娱”全链条的黄金旅游圈。

从海域到陆地，携手打造温台海岛公园旅游线、一号公路滨海旅游线、沿杭温-温福高铁旅游线，涵盖海岛生态、滨海自驾、高铁快进慢游等多元体验。

海岛公园旅游线联动洞头、大陈、蛇蟠、东矶、大鹿5大海岛公园及南麂列岛，打造特色化海岛生态游线。

南麂岛

一号公路滨海旅游线贯通台州一号公路、温州168黄金海岸线等交旅融合风景道，环乐清湾整体拓展文旅业态，打造全国一流滨海自驾游线。

温州168黄金海岸线

沿杭温-温福高铁旅游线串联仙居、永嘉、乐清、瓯海、瑞安、平阳、苍南等节点，聚合周边山水度假、生态研学、运动休闲等资源要素，打造高效集散、快进慢游的主干高铁游线。

杭温高铁 图片来源：杭温铁路

温台两地山海相依、文脉相通，此次以资源互补、品牌共塑、市场共享、产业共兴为理念，合力打造“山中寻仙、海边尝鲜”的“仙鲜浙东南”旅游品牌，旨在争创长三角知名文旅目的地和全国跨区域文旅协同发展新样板。

雁荡山 万影田/摄

随着暑期旺季来临，这一惠及广大游客的互惠政策，将为浙东南文旅市场注入强劲动力，诚邀全国游客共赴一场“仙鲜”之旅。

三门小海鲜 图片来源：台州文旅

来 源：温度新闻客户端

原标题： 6折！温台6大核心景区门票互惠 跨区域“串门游”更实惠

本文转自：温州新闻网 66wz.com