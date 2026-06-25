温度新闻 2026-06-25 09:39:17

杨梅是温州人舌尖上的乡愁，家乡的杨梅永远是，心头的天下第一好。

温州又迎来了一年一度过时不候、甜度超标的杨梅限定季，一想到杨梅，那真是令人垂涎欲滴，唇齿生津。

网友“语歆”实拍一口爆汁的文成杨梅图

“五月杨梅已满林 初疑一颗价千金。”多少离乡的温州人深深怀念这一口爆汁的酸甜，“打飞的”外销的本地杨梅售价可达五六十元/颗。

温州出海杨梅。图源温州日报

杨梅是温州人舌尖上的乡愁，家乡的杨梅永远是，心头的天下第一好。

网友阿翔晒出杨梅，呼唤在外的好友回来吃杨梅。

图源网友阿翔

可惜你不是温州人，不知道杨梅有这么多的神仙吃法。

杨梅蘸盐

在广东，有一道黑暗料理是杨梅蘸酱油。而在温州，杨梅蘸盐是一对神仙CP。杨梅蘸盐的含金量，吃货温州人超懂。杨梅大可不必清洗，撒上细细的盐巴。

要想甜，加点盐。蘸盐之后，不仅能中和杨梅的酸涩，提升甜感，还兼具清洁驱虫和一定的食疗作用。

唐代李白在《梁园吟》中写下“玉盘杨梅为君设，吴盐如花皎白雪”，说明杨梅蘸盐的吃法古已有之。

除了直接蘸盐之外，杨梅还可用盐水浸泡后食用。

杨梅配饭

温州人的夏天，餐桌上必须有一道水果，可以是西瓜，可以是灵昆白瓜，也可以是杨梅。放眼全国，可能真的只有我们大温州会把杨梅正儿八经地端上餐桌，成为天选的灵魂配菜。

杨梅除了直接食用之外，还有炖汤等各种花式吃法。

图源网友“快乐生活”

杨梅撒红糖或冰糖隔水蒸熟后冷藏就是一道特色冷饮。杨梅红烧肉，杨梅排骨，酸酸甜甜就是我，杨梅变身解腻神助攻，更添独特果香。

只有你想不到，没有温州人做不到。

在温州文成等杨梅产地，还有一种杨梅凉拌紫苏，杨梅配醋酸上加酸等“邪修”吃法。

市民刘老伯随手偶得，轻松自制紫苏凉拌杨梅。

杨梅“加长”吃法

杨梅虽好，可毕竟是限定季，而且杨梅极为娇贵，极易磕碰，经不起久存。“人间好物留不住”，为此温州人开发了各种杨梅吃法的PLUS版本！最常见的就是杨梅泡酒，为杨梅成功“续命”！做法也超简单，杨梅加糯米酒加白糖，在宽口玻璃罐里封存一周以上，即可取食，经久不坏，果味入酒，酒味入果。

自制杨梅酒是温州人的生活仪式感！网友“淡墨”每年都会自制杨梅酒，今年还专门开了一坛新酒！

网友老柒一口气泡了40斤的杨梅酒。

烈日炎炎，来一口浸酒杨梅，清凉又解暑，气舒神爽！遇到嘴馋的小孩，大人蘸一点杨梅酒在孩子的舌尖，就够小家伙迷糊一把啦！

新鲜杨梅还可以直接放入冰箱冷冻，速冻成一颗颗杨梅冰球！这个做法简单粗暴，无须任何技巧。待到盛夏时节时取出，这些家庭自制版的杨梅冰球在口中慢慢融化，红色丝状果肉渐次还原，依稀还可以品到杨梅那种酸甜。

图源“温州发布”

温州的民间厨神还可以杨梅晒成干、制作成盐津杨梅，或者蜜饯杨梅干。

网友“rhyme”晒图杨梅干

网友“丹儿”耗时颇久，自制杨梅干，也超级成功。

而在温州，有一种神仙吃法是将泡过杨梅酒的杨梅做成杨梅干，也是风味一绝！

除了古法之外，现在还有杨梅奶茶、杨梅奶昔、冰杨梅气泡美式……万物似乎皆可搭“杨梅”。

市民胡女士自制夏日杨梅特饮，富有巧思。新鲜杨梅加冰糖熬出浓汁，放凉后加满冰块，杯口点缀清香绿叶，酸甜冰爽。她笑称，比外面饮品店好喝百倍！

市民胡女士自制杨梅冷饮，和端午粽子超搭哦！

就连“吃多识广”的苏东坡都感慨，“闽广荔枝，西凉葡萄，未若吴越杨梅”。

来 源：温度新闻

原标题： 可惜你不是温州人，不知道杨梅有这么多的神仙吃法

记者 尤豆豆

本文转自：温州新闻网 66wz.com