泰顺发布 2026-06-25 08:36:13

6月23日，国网新源浙江泰顺抽水蓄能电站C1标大坝填筑封顶暨劳动竞赛现场会在施工现场举行。

6月23日，国网新源浙江泰顺抽水蓄能电站C1标大坝填筑封顶暨劳动竞赛现场会在施工现场举行。

C1标主要建设内容包括上水库库盆、大坝、进出水口等，上水库正常蓄水位606米，死水位569米，有效库容828万立方米。本次填筑到顶的混凝土面板堆石坝，采用混凝土面板防渗，坝顶长230米、宽8米，最大坝高86米，填筑方量126万立方米。

泰顺抽水蓄能电站建设指挥部常务副指挥钟宗格说：“上库大坝是电站的核心挡水建筑物，也是电站实现蓄水、发电等功能的物理基础。大坝填筑完成是电站建设的关键里程碑节点，为后续混凝土面板浇筑和下闸蓄水创造了先决条件，也标志着向首台机组发电迈出了坚实一步。”

自2025年6月13日坝体填筑正式启动以来，各参建单位紧密协同、高效联动，克服浙南山区台风频发、暴雨集中的恶劣气候条件。一是项目全面引入大坝碾压智能监控管理系统及无人机低空遥感技术，对碾压机械行驶轨迹、碾压遍数、行驶速度、振动频率及铺料厚度实施24小时不间断实时监控，实现了坝体填筑全过程精细化、数字化管控；二是技术先行控风险，优化爆破、填筑、碾压工艺参数，严格试验先行、样板引路，保障坝体填筑质量稳定可控；三是严守底线保安全，全过程落实高边坡、大型机械、交叉作业管控，实现填筑阶段安全零事故、环保零问题。

上水库大坝填筑完成后，工程建设由填筑施工全面转入结构成型阶段。钟宗格表示，接下来，国网新源浙江泰顺抽水蓄能电站将有序转入坝体沉降、混凝土面板浇筑等后续施工环节，同时也将全力攻坚地下厂房开挖、输水系统开挖、机电设备安装等关键节点目标，确保工程按期投产发电，为推动地方绿色低碳高质量发展注入持久动能。

国网新源浙江泰顺抽水蓄能电站位于泰顺县司前畲族镇，项目总投资71.3亿元，建设4×30万千瓦抽水蓄能机组，总装机120万千瓦。建设内容涵盖上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等核心工程，同步配套建设周边道路、运输大桥、隧道等外部附属设施。

国网新源浙江泰顺抽水蓄能电站目前主体土建工程已进入施工高峰期，项目整体推进平稳有序，目前已完成整体目标的45%：C1标大坝填筑完成后，上水库开展进出水口开挖、库盆清理等工作；C2标目前地下厂房二层及主变洞开挖基本完成，同步开展引水斜井、尾水隧洞、出线竖井等洞室开挖支护工作。

来 源：泰顺发布

原标题： 国网新源浙江泰顺抽水蓄能电站C1标大坝填筑封顶

是电站建设关键里程碑节点，为后续混凝土面板浇筑和下闸蓄水创造先决条件

本文转自：温州新闻网 66wz.com