如何让千年名果成为“致富果”？

温州都市报 2026-06-24 08:21:00

《温州市瓯柑保护发展条例》于今年6月1日起正式施行。专门为一种水果立法，这在全国属罕见。立法是第一步，如何让这部满载期待的法规从“纸面”真正落到“田间地头”，让千年瓯柑成为百姓的“致富果”？《代表在线》特邀四位温州市人大代表，围绕条例的特色亮点与未来落实路径，展开深入探讨。

温州网讯 《温州市瓯柑保护发展条例》于今年6月1日起正式施行。专门为一种水果立法，这在全国属罕见。立法是第一步，如何让这部满载期待的法规从“纸面”真正落到“田间地头”，让千年瓯柑成为百姓的“致富果”？本期《代表在线》特邀四位温州市人大代表，围绕条例的特色亮点与未来落实路径，展开深入探讨。

市人大代表,浙江嘉瑞成律师事务所首席合伙人 杨康乐

“分级分区+全链条”保护 为千年名果留住“乡愁根”

“对一种水果进行专项立法，《温州市瓯柑保护发展条例》属于省内首创，意义深远。”作为这部立法议案的领衔代表，杨康乐开门见山地指出了条例的独特地位。

在他看来，条例最大特色在于构建了一套“分级分区+全链条”的立法保护模式，打造了瓯柑“空间+种质+产业”三位一体的闭环体系，“这不仅是一部保护条例，更像是一个为千年名果量身定制的系统性解决方案。”

条例以三级保护机制为核心，为瓯柑的生长划定了不可逾越的“空间红线”，明确三垟湿地等传统优势产区为核心保护区，从法律层面有效破解了城市化进程中果园被蚕食的难题。同时，通过建立品种登记制度与良种繁育基地认定制度，锁定种质资源的“源头活水”，防止原生品种的退化与混杂。此外，条例前瞻性地将瓯柑文化和旅游、非遗传承相结合，推动农文旅深度融合。

“这些特色化的立法举措，是在为千年名果穿上‘防弹衣’，注入‘强心剂’，留住‘乡愁根’。”杨康乐认为，这部条例是温州在现代化进程中平衡发展与保护、激活乡土文化的制度样本，意味着瓯柑从单纯的农产品，正式升格为受法律特殊守护的文化与生态资产。

谈及落实，杨康乐表示，他的律所就在三垟街道辖区，他将充分利用人大代表联络站的平台，深入一线获取核心保护区的种植信息。“作为人大代表，我会持续关注保护区范围能否真正做到‘数量不减、质量不降’，实行长期稳定保护。这项基本保护措施落实到位，果农和产业才能实实在在地尝到甜头。”

市人大代表，瑞安市兴民农村保险互助社理事长 林志寅

守住“生存空间”吃下“定心丸” 让果园变“绿色银行”

“这部条例最大的特色，就是精准破解了果农最核心的忧虑——‘我在哪里生存’的问题。”长期扎根农村一线的林志寅坦言，近年来，随着粮食功能区和蔬菜园区建设的推进，瓯柑的种植空间不断被挤压，“果树让路于粮”的担忧如同乌云般笼罩在广大果农心头。而条例的出台，犹如一场“及时雨”。“条例明确划定保护区，严禁擅自砍伐和改变土地用途，这相当于为瓯柑设立了‘永久身份证’，像保护基本农田一样保护柑园，给广大果农吃下了一颗‘定心丸’。”

林志寅认为，条例的第二个亮点，是用法治力量为千年瓯柑续脉。“过去种苗混杂、原生品种退化严重，现在条例从种质资源普查、建档立库到种苗溯源认证，建立了全链条保护体系。这不仅从法律上确立了‘正宗瓯柑’的地位，更通过标准化制度，为产业振兴打下了坚实根基。”

“条例的出台，意味着我们的柑园不会再被随意挖占，种苗品质有了源头保障，品牌有了法律保护。”林志寅说，配套的规模种植补贴等扶持政策正在推进，果农收益有了稳定预期，将有力推动瓯柑产业从零散的小农模式，迈向标准化、规模化的高质量发展之路，“果园就变成了‘绿色银行’，秋来采摘品果的市民纷至沓来，农民的腰包鼓了，乡村振兴的画卷也就活了。”

对于如何推动条例落地，林志寅目标明确：“立法只是起点，落地才是关键。我要当好‘宣传员’，走进田间地头，用乡音土话把政策利好讲深讲透；更要当好‘监督员’，紧盯法规执行，确保每一寸柑园都不被侵犯，每一项惠农政策都落地有声。我将始终扎根一线，让这部法规真正护好柑园、做强产业，成为果农手中实实在在的富裕果。”

市人大代表,温州市开放大学教师 谢瑞霞

对接现代产业体系 告别“靠天吃饭”迈向“制度驱动”

“这部条例最打动我的，是它精准务实、系统周密的立法思路。”谢瑞霞从学者视角出发，系统梳理了条例的四大特色。

她认为，条例首先是实现了空间分级刚性保护，通过设立核心、重点、一般三级保护区，为瓯柑守住了安身立命的根本。其次，构建了覆盖种质保护、种苗繁育、质量追溯、深加工乃至农文旅融合的全产业链条法治保障，并融入数字溯源等现代技术，兼顾了保护与发展的平衡。“它既坚决守护作为文化根脉的瓯柑民俗与传统工艺，又为其注入产业发展的强劲动力，是一部‘活’的法，而不只是一道‘禁’的令。”

“简而言之，这部条例的实施，意味着瓯柑彻底告别了过去靠天、靠市场、靠政策被动扶持的不稳定状态，拥有了法定的专属‘身份证’和‘护身符’。”谢瑞霞表示，瓯柑产业从此有了对接现代产业体系的制度性通道，真正从“被动发展”升级为“法治全方位护航”。

立法是“上篇文章”，落实则是更关键的“下篇文章”。“首先就是要强化监督问效，压实硬性任务。”谢瑞霞表示，将依托人大执法检查等监督形式，紧盯各级政府划定保护区、建立种质资源圃、出台配套制度文件、保障财政经费等核心事项是否按期到位，并持续跟踪整改，确保条例不折不扣执行。其次，要当好“桥梁纽带”，深入主产区走访果农，精准收集他们在种苗、用地、农业保险、青年人才等方面的现实难题，并向上传递，推动政策供给与果农需求精准适配。

此外，她还计划广泛开展宣传普法，用通俗易懂的方式让果农知晓自己的权利和法律武器，并积极推动农业农村、自然资源、市场监管、文旅等多部门协同联动，形成合力，共同推进地理标志产品保护、数字化追溯体系落地，赋能瓯柑深加工和文创文旅产业，最终将品牌价值转化为果农实实在在的收入。

市人大代表，文成县玉壶镇金民村党总支书记、村委会主任 胡植柱

一手护树一手富民 让“致富果”香飘海外

“温州专门给一种水果立一部法，少见，也实在！”作为一名“海归”村书记，胡植柱的评价直接而朴素。在他看来，条例的最大特点就是“一手护树、一手富民”，既有守护又有发展。

“它一方面划定了保护区域，守住了老树种、老味道，不让千年传承慢慢消失；另一方面又实打实地出台了补贴、品牌打造等扶持政策，给出了发展的路子。”胡植柱说，这对瓯柑和柑农来说，意味着往后种柑、卖柑都有了法律撑腰，有规矩可循、有政策可依，不再是散户单打独斗，千年产业有了长久保障。

“好政策必须落地才能生根。”胡植柱说，他将把工作重心扎在田间地头。首先，他会走村入户，用大家听得懂的土话把条例政策“唠”明白，并计划联合遍布全球的文成侨胞共同宣传，凝聚起保护和发展瓯柑的共识。其次，他给自己定下规矩，要常去果园走访，收集果农遇到的实际困难，以人大代表身份督促有关部门把纸上的扶持政策，变成果农口袋里的真金白银。

“作为一名归国华侨人大代表，我还有个特殊使命。”胡植柱说，“我要用好自己的‘侨’资源，为瓯柑拓宽销路，牵线搭桥，让温州瓯柑走出国门，畅销海外，成为香飘世界的‘致富果’。”

来 源：温州都市报

原标题： 如何让千年名果成为“致富果”？

人大代表共话《温州市瓯柑保护发展条例》落地实施

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com