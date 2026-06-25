温州楼宇经济从规模扩张转向提质增效 以楼聚产打造经济“垂直引擎”

温州日报 2026-06-25 09:39:11

从沿街零散办公楼宇到连片高端商务集群，近年来随着我市城市版图的扩容和经济的发展，滨江商务区、中央绿轴区域、瓯海中心区等新兴板块崛起，大批现代化楼宇建成投用，在重构温州商业地产格局的同时，也进一步带动了产城融合发展。

瓯江沿岸商务楼宇林立。包洲峰 摄

温州网讯 位于中央绿轴区域的合众大厦B座最近顺利通过竣工验收，标志着合众大厦A、B座双子楼正式“同框”亮相。据悉，合众大厦总建筑面积超8.7万平方米，A座成熟稳定的头部企业集群将与B座面向未来的高成长性产业形成良性互补，成为中央绿轴区域商务新地标。

从沿街零散办公楼宇到连片高端商务集群，近年来随着我市城市版图的扩容和经济的发展，滨江商务区、中央绿轴区域、瓯海中心区等新兴板块崛起，大批现代化楼宇建成投用，在重构温州商业地产格局的同时，也进一步带动了产城融合发展。

现代化商务楼宇崛起

新兴板块集聚效应凸显

温州商务楼宇的发展变迁，是城市建设迭代升级的生动缩影。上世纪八九十年代至本世纪初，是温州商务楼宇的起步萌芽阶段。彼时温州城市建设初具规模，告别了低矮建筑为主的城市风貌，老城中心率先涌现出电信大厦、国信大厦、国贸大厦、东方大厦等一批早期写字楼，成为温州金融、商贸、数码等行业的初代办公聚集地，打破了以往厂办一体化的老旧格局。

随着城市框架逐步拉开，车站大道凭借贯通南北的区位优势，成为商务楼宇集中落地的黄金轴线，涌现出以时代广场、财富中心、华盟商务大厦等为代表的一批商务楼宇。沿着锦绣路向东，新城板块以物华天宝为中心同样聚集着新城大厦、发展大厦、锦绣中城大厦等商务楼宇。另外，大南门的世贸中心大厦、置信大楼，瓯江路的鹿港大厦以及上江路、温州大道一带也都有办公大楼建成，并一度成为区域标志性建筑。

近年来，我市立足“强城行动”，持续优化空间布局，多区域商务集群同步崛起，城市商务空间新格局进一步重塑。根据温州悦开工网络科技有限公司发布的《2025年温州市区写字楼年报》显示，截至去年底温州市区已面市楼宇租赁总量为372.4万平方米（剔除自用总部336.6万平方米），同比增加11%。其中居前三的为瓯海中心区86.2万平方米（银行自用总部10万平方米），滨江板块67.4万平方米（含银行自用总部25万平方米），中央绿轴区域39.9万平方米。

作为我市瓯江新城的重要组成部分，滨江板块凸显商务金融特色，已然成为温州总部经济的核心高地，不仅聚集了滨润大厦、滨江悦地商务中心、缤江中心等楼宇，还有在建的青山、正泰、华峰、万洋、民商银行等一大批温商龙头企业总部大楼以及温州润府、滨江云谷未来社区等商办楼宇。中央绿轴区域依托城市中轴的生态与区位优势，实现商务、生态、政务资源的融合发展。以世纪公园为主轴，已布局着恒玖大厦、深蓝大厦、万科中心、保利天际、保利中心、合众大厦双子楼等现代化商务楼。瓯海中心区则凭借城西门户优势，实现楼宇经济与年青产业双向赋能。目前瓯海大道南面的瓯海中央商务区已集聚20幢高品质商务楼宇，入驻企业超4000家，涵盖电商、建筑、金融等十余个领域的企业，超七成从业者为青年群体。

潜在供应600多万平方米

差异化定位构筑“垂直产业园”

商务楼宇的迭代升级，持续推动温州产城融合向纵深突破，实现“一楼一产业、一楼一生态”，构筑空中“垂直产业园”。位于世纪公园西侧的保利中心，已成为世界500强区域性总部聚集地。该楼宇按照超甲级写字楼标准建造，已吸引百威、华为、永达理、中建八局、中国银河证券等企业入驻，让新质生产力成为“上楼”的主力。

位于市府路沿线的保利天际致力于打造世界温商俱乐部，把目光瞄准生命健康这一朝阳产业，已吸引中国铁塔、延生堂等约70家企业入驻，入驻企业中生命健康产业比重占一半以上，主要聚焦医疗美容、医药供应链、健康服务等领域深化联动；新投用的滨江商务区缤江中心则锁定金融保险产业，以灵活政策和专业运营，为中小企业提供生长空间，并以共享配套和商务酒店完善城市功能，实现“工作+生活+商务”垂直融合。

不仅如此，我市还积极探索商务楼宇“社区化”改革，通过强产业、优治理、暖服务，打通楼宇资源内循环，实现高效联动。以瓯海中心区为例，自2022年实体化组建我市首个商务社区——吹台社区以来，推动电商直播、建筑等8个产业链结对共建。目前，该商务区已成功孵化8个千万元级直播间，落地希尔顿等头部企业10家，储备总部型、税源型企业20余家。

楼宇经济蓬勃发展的背后，供需失衡的潜在风险也逐渐凸显。据统计，除已面市楼宇外，截至去年底，温州市区潜在总量达641.5万平方米，其中以滨江板块为最，有87万平方米潜在供应，城西板块和龙湾中心区也有不少，分别为46.3万平方米和32.5万平方米。未来两三年将陆续进入交付期，随着大批量新建楼宇的集中竣工投用，市区商务写字楼将存量、增量持续走高。反观市场需求，当前温州仍以中小微企业、商贸服务企业等为主，大型总部企业、高端科创企业存量有限，传统中小企业对高端楼宇租赁、购置意愿不足。

面对全新的市场格局，温州楼宇经济逐步从“规模扩张”转向“提质增效”。有业内人士认为，破解过剩隐患的核心在于以产定楼、精准匹配、差异化运营。各板块项目需立足自身产业基础，明确楼宇业态定位，避免同质化建设，针对性导入总部经济、数字经济、现代服务业等适配业态。同时，依托现有产业政策，优化楼宇招商服务，培育优质市场主体，盘活闲置楼宇资源，推动楼宇从“物理集聚”转向“产业集聚”，实现楼宇经济长效健康发展。

来 源：温州日报

原标题： 我市楼宇经济从规模扩张转向提质增效 以楼聚产打造经济“垂直引擎”

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com