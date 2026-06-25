千年斗城的数字新生 鹿城文化产业“新三样”出海记

温州日报 2026-06-25 09:39:00

从朔门古港的千年商船，到七都岛上AI生成的漫剧画面——在鹿城，历史与未来正奇妙地“古今同框”。

吟州新场（温州数字文化产业基地）航拍图。 受访者供图

目前，吟州新场入驻不少初创及成熟团队。 受访者供图

温州网讯 从朔门古港的千年商船，到七都岛上AI生成的漫剧画面——在鹿城，历史与未来正奇妙地“古今同框”。

2026年是“十五五”开局之年，当数字动漫、沉浸式展演、微短剧等新业态被纳入国家战略，这座千年斗城正依托“强城行动”实现有机更新，并试图以AI技术为支点，撬动一条从“网文IP”到“网剧出海”的全新产业链。

老城“绣花”

历史街区文化先行

2016年，温州正式获批，摘得“国家历史文化名城”桂冠。近年来，老城如何保护更新？推倒重来的老路行不通，“一动不动”同样意味着衰落。

鹿城的答案是：最小干预，文化先行。在五马历史文化街区此前的改造中，改造指挥部确立了一套独特的顶层设计：文化组与建设组并行，文史专家同时参与论证。正是在这种合作下，公园路十景、蝉街-五马街十二景等以“文化景观”方式逐一呈现，老街区没有大拆大建，却焕发新肌理。

如今，朔门古港遗址的发掘让“千年商港”有了实物印证；一街之隔，闲置旧房正被改造成年轻创业者的工作室。从“三十六坊”文化梳理，到“给我一天，斗转千年”文旅动线设计，鹿城正让老城从打卡点变为年轻人“愿意来、留得下”的创业生活空间。

数字赛道

AI赋能弯道超车

据DataEye-ADX行业版数据，2025年国内共计上线6万部漫剧，其中仅96部漫剧播放量破亿，“破亿率”仅为0.16%。“拼数量走不远，最终要回到内容”几乎已经成为业内共识。

汇聚了鹿城漫谷、温州（鹿城）网剧协拍中心等一批聚焦AI内容生产的产业载体……鹿城的打法，是从“网文IP”源头抓起。

在七都岛上，鹿城与网易联手打造的吟州新场，以“大咖辅导+技术赋能”培育内容根基。吟州新场总经理张智策告诉记者，传统文创园区只是租赁模式，吟州新场的不同，在于“有业务输送，有专业导师指导”。基地选择聚焦“腰部创作者”，是因为这一群体“有上升空间且有一定基础，能接受短平快的事物”。首期特训营蒋胜男、朱乾等坐镇指导，累计完成约60部剧本创作，其中2部在创作中被买断版权，6部进入制作阶段。至于快速转化的关键，张智策透露，“我们有专业的导师及团队对接出品方，可以做定制化采购。”

在AI应用层面，张智策则提到，剧本生成、视频转化、配乐生成等环节都可引入AI工具。对于传统影视产业基础薄弱的城市，“没演员、没场景、没服化道”——AI短剧恰好解决了这些痛点。面对AI创作的同质化隐忧，吟州新场的对策是“一是剧本的筛选，二是招引更多有影视基础的创作者来使用AI工具”。目前入驻团队中，既有“00后”初创团队，也有深耕影视20余年的成熟团队，还有部分OPC群体。不过张智策也坦言，目前还是亟须政策层面对人才的进一步支持，而“缺乏商业化变现能力”是当前不少创作生态的一大短板。

另一边，位于市区上陡门的鹿城漫谷则侧重AI技术与互动影视新赛道，中关村信息谷·温州创新中心则已形成产业发展和人才集聚的创新平台，各类科创平台成燎原之势。不仅如此，鹿城在布局数字文化赛道的路径上，有的侧重AI内容生产，有的聚焦文化IP转化，有的探索非遗出海，形成错位协同的产业生态。

“现在AI迭代速度完全不一样。”鹿城区委宣传部相关人士解释说，鹿城的目标是构建从网文到AI制作的完整产业链——“把全国的腰部网文作家引过来，在这里孵化、转化。”

借“船”出海

走上内容“高速路”

国内平台垄断、竞争白热化，“出海”成为必选项。鹿城手里，握着一张独一无二的牌——世界温州人网络。而让内容“借船出海”，不是砸钱建平台，而是借力成熟渠道，“以销定产”。

温州（鹿城）网络影视剧协拍中心的成立，就是鹿城响应浙江省推动文化“新三样”出海的重要举措之一。2025年10月，鹿城区整合政府、行业、院校三方力量，背靠80家产业链优质企业，成立协拍中心，向来温创作的剧组提供覆盖车辆、住宿、餐饮、品牌合作等内容的一站式服务。在全力投入本土精品短剧生产的同时，该中心更瞄准海外市场，推动“温产”短剧走出去。

由此，一个清晰的“三角闭环”正在形成：在温基地孵化剧本、AI工作室制作成片、再经由渠道海外发行、保障版权——这正是鹿城申报的“温州网剧创制一站式出海平台”。

“如果这个能弄好，相当于搭了一条直通海外的‘内容高速路’。”从千年商港到AI出海，鹿城正以一个又一个的案例证明：深厚的文化底蕴，就是创新的底气。

毫无疑问的是，文旅融合是当下的一个大风口。而如今的鹿城，一个个小剧场里每周都上演着脱口秀，九山书会的戏曲声与七都岛上的AI渲染声交织共鸣。这座千年斗城，正走向数字新生。

千年斗城，何以“向新而生”

朔门古港的千年涛声尚未远去，七都岛上AI生成的漫剧画面已跃然屏上——在鹿城，历史与未来正奇妙地“古今同框”。

2026年是“十五五”规划开局之年，当数字动漫、沉浸式展演、微短剧等新业态被纳入国家战略，这座千年斗城给出了一份颇具启示意义的答卷：不拆不建，靠“绣花功夫”实现有机更新；借力AI，撬动一条从“网文IP”到“网剧出海”的全新产业链。

这份答卷的核心启示在于：文化底蕴不是包袱，而是创新的底气。

老城更新，鹿城走了一条“最小干预、文化先行”的独特路径。没有大拆大建，文史专家与建设组并行作业，公园路-蝉街十二景以“文化景观”方式呈现，老街区肌理犹在，却焕发新生。朔门古港遗址的发掘，让“千年商港”有了实物印证；一街之隔，闲置旧房变身年轻创业者的工作室。五马历史文化街区步行街从400多米延伸至1公里开外，年销售额和客流量都有质的提升——老城不再是静默的“展示品”，而是热气腾腾的“活态场域”。

如果说老城更新是“守正”，那么数字赛道的布局则是“出奇”。鹿城的打法清醒而务实——从“网文IP”源头抓起，聚焦“腰部创作者”，以AI技术解决“没演员、没场景、没服化道”的传统影视痛点。吟州新场首期特训营产出60部剧本，2部版权被买断，6部进入制作；鹿城漫谷数千平方米创作空间可容纳数百家AI企业集聚于此，产业引导基金保驾护航。更值得关注的是，鹿城没有“一刀切”，而是让各平台错位协同——有的侧重AI内容生产，有的聚焦文化IP转化，有的探索非遗出海，形成了良性产业生态。

而“出海”这一步，鹿城打得更是巧妙。面对国内平台垄断、竞争白热化，鹿城没有砸钱自建平台，而是借力世界温州人网络和成熟渠道，以“以销定产”模式实现“借船出海”。温州（鹿城）网络影视剧协拍中心整合几十家产业链企业，提供一站式服务；AI创作者全链护航礼包为作品打上数字“身份烙印”，连通海外分发平台。一个“在温基地孵化剧本、AI工作室制作成片、经由渠道海外发行”的清晰闭环正在成型——这相当于搭建了一条直通海外的“内容高速路”。

当九山书会的戏曲声与七都岛上的AI渲染声相互交融，当千年商港矗立起AI动漫影视产业园，这座千年斗城正在证明——传承与创新从来不是一道单选题。

来 源：温州日报

原标题： 千年斗城的数字新生 鹿城文化产业“新三样”出海记

记者 陈佩蕾 吴峪

本文转自：温州新闻网 66wz.com