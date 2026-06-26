就在今晚，激情再燃——写在2026年浙BA揭幕战之际

温州日报 2026-06-26 08:47:32

苍南县体育中心体育馆，灯光将再度为浙BA点亮。从去年盛夏到今年一月，首届浙BA完成了从“横空出世”到“深入人心”的蜕变。记忆总会被新的叙事覆盖，现在，第二季就要闪亮登场了。就在6月26日晚，激情再燃。

苍南县体育中心体育馆，灯光将再度为浙BA点亮。

从去年盛夏到今年一月，首届浙BA完成了从“横空出世”到“深入人心”的蜕变。

记忆总会被新的叙事覆盖，现在，第二季就要闪亮登场了。

就在6月26日晚，激情再燃。

去年哪些瞬间让你难忘？

2025年7月6日晚，浙BA揭幕战 在浙江诸暨打响。

2025年盛夏，首届浙BA新鲜出炉，篮球之火燃遍了浙江每一个角落。那些被篮球照亮的夜晚，至今让人难忘。

小组赛17连胜的温州队，一路高歌猛进，最终止步半决赛。但他们用一场场比赛凝聚人心，虽未登顶，永不独行。

赛前并不被看好的丽水队，奋力杀出一条血路闯入决赛，这支队伍用一场场逆风翻盘诠释坚毅和勇气。

最强“县大队”富阳队，在市联队包夹中脱颖而出占据四强席位，是对浙BA独特赛制的最好印证。

还有未尝一胜的庆元队，他们用整个赛季的坚持，重新定义了浙BA——若一场不胜，便一场不胜。

首届浙BA涌现了一批令球迷津津乐道的草根球星，他们没有职业球员的天价合同，没有职业团队的全程保障，却用一记记投篮、一次次拼抢，在聚光灯下书写属于自己的名字：“孤胆英雄”倪豪凯、“天才少年”赵哲轩、“全能战士”颜谋植、“明星票王”金倍司……

浙BA最让人感动的，不是某支球队或某个球员，而是一座座城市被一颗篮球种子集体唤醒。

从揭幕战热血启航，到预选赛百县大战，从城市争霸强强对话，到黄龙之夜巅峰对决，首届浙BA历经7个月487场热血赛事，现场观众达177万人次，网络直播观看量破10亿，拉动全省文旅体综合消费超百亿元。

数字之外，浙BA证明了一件事：真正的体育热土，不在于拥有多少职业球队，而在于这片土地上的你我，会为了一场赛事、一支球队、一座城市，一起欢呼、一起呐喊。

苍南队阵容亮相

揭幕战为何锁定苍南？

5个月前，首届浙BA八强战，央视直播车驶进苍南。

5个月后，浙BA第二季，又见央视，又见“南哥”。

这不是一场普通的揭幕战，而是浙江群众体育进入“浙BA时间”的号角，作为全省首个揭幕战赛区，苍南承载着特殊的期待。

期待从何而来？首届浙BA，苍南队以“南哥”之名，实现预选赛+争霸赛十连胜，成为首支击败市联队的县大队，开通首趟浙BA高铁专列，促成央视首次直播浙BA，率先实现财政零成本办赛……这些“首个”串在一起，把一支县级球队的征途，变成了全省球迷追看的“连续剧”。

热度只是表象，一套“篮球只是媒介”的生态逻辑，才是第二届浙BA将揭幕战交给苍南的真正理由。

办赛能力，苍南拿出的是一套“全社会办体育”的样本。首届浙BA撬动超1500万元社会资本，每场比赛均有企业冠名，场场配套嘉年华，甚至出现多家企业争抢单场冠名权的罕见场面。苍南把办赛从政府的事，变成了全社会的事。

群众土壤，苍南种出的是一片“全民大狂欢”的热土。馆内一票难求，馆外人山人海，单场观看人数突破十万。苍南县文广旅体局党组书记、局长王敏说，最难忘的是客场对阵杭州，在外苍南人自发购票，现场“一半是苍南人”，把省城客场变成了苍南主场。

城市IP，苍南呈现的是“全产业大融合”的形象。赛事期间，“跟着浙BA游苍南”主题线路联动31家文旅商户，168黄金海岸沿线客流量同比增长30%至50%。苍南发放13万多张、近100万元赛事消费券，撬动近2000万元消费，真正实现“一场赛事激活一座城”。

当第二届浙BA名额扩容、新军涌入，揭幕战仍然锁定苍南。这不是赛事对一座县城的偏爱，而是对一种模式的肯定——苍南用全社会办赛的格局、全民参与的热忱和全产业融合的视野，让草根比赛成了城市招牌。

首届浙BA期间市集活动资料图。林利 摄

第二季你怎么看？

“不是刚结束么，浙BA怎么又来了？”

“终于来了，我都已经等不及了!”

这是揭幕战前两种截然不同的声音。

不管你期待与否，浙BA第二季都要来了。

世界杯在扩军，浙BA也在扩军。

今晚，苍南VS龙港，就是浙BA扩军后的第一声哨响。“苍龙决”，是同城德比，也是兄弟之争。

龙港队阵容亮相。图片来源：龙港发布

接下来的22天34场比赛，温州赛区将上演一场场龙争虎斗。

苍南队高原集训归来后脱胎换骨，已露王者之相；瑞安队坐拥“五虎上将”，亦虎视眈眈；平阳手握“王牌”颜谋植，谁都不敢轻视；乐清队今年兵强马壮，有望成为黑马；鹿城队吸纳杨希龙后，与陈不为组成了“后场双枪”；永嘉队集结各路高手，战力不可小觑。其余各队，也都有自己的算盘。

可以预料，今年的温州市预选赛，因为多了一块“蛋糕”（两个晋级名额），而变得悬念丛生。

更大的悬念还在后面：2026年浙BA省级争霸赛从22支扩容至28支，赛制的变化意味着更多县域球队将获得登上省级舞台的机会，这也正是浙BA的初心，让篮球的热度从城市中心蔓延到县域腹地。

东阳、义乌、萧山、奉化、南湖、柯桥……这些浙江版图上举足轻重的名字，都将有可能出现在省级争霸赛的舞台。赛制的扩容，不只是数字的变化，更是理念的确认：浙江的篮球热情，从来不止于城市中心，在山里、在海边、在镇上，在每一个有篮球架的地方，都有数不清的热情在等待属于自己的主队。

有人说，去年的比赛太好看了，好看得甚至有些让人担忧：就如同美剧，第一季总是很难被超越。

来 源：温州日报

原标题： 就在今晚，激情再燃——写在2026年浙BA揭幕战之际

记者 马真正 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com