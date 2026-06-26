鹿西鸟岛海上观光升级航线首航
温州都市报 2026-06-26 08:32:00
近日，2026年鹿西鸟岛海上生态观光升级航线迎来首航。这条全新优化的海上生态观光线路，为观鸟爱好者、摄影发烧友及市民游客解锁洞头夏日滨海生态游玩新体验。
温州网讯 近日，2026年鹿西鸟岛海上生态观光升级航线迎来首航。这条全新优化的海上生态观光线路，为观鸟爱好者、摄影发烧友及市民游客解锁洞头夏日滨海生态游玩新体验。
当天上午8时30分，首航船舶从鹿西码头平稳启航，驶向专属观鸟海域。抵达指定区域后，游客有序登上海上观景平台。放眼望去，万千鸥鸟盘旋翱翔、逐浪翩跹，山海与飞鸟相融的原生态滨海美景一览无余。现场游客举起相机、手机定格美丽瞬间。
据了解，该生态观光航线运营时段为6月23日至7月31日，航班频次将结合海鸟活动、候鸟迁徙动态灵活调整，科学适配游览需求。其中，6月航线将于每周二、周三、周五至周日8:30发船；7月将升级为每日常态化班次，进一步便利市民游客出行。航线全程实行预约登船机制，游客需在前一日19时前完成线上预约，单趟航班满15人即可发船，有效缩短游客等候时间、提升出行效率。目前，航线单人优惠票价98元，游客可通过线上扫码渠道购票，统一从鹿西码头检票登船出海。
来 源：温州都市报
原标题： 鹿西鸟岛海上观光升级航线首航
通讯员 何琰 潘道阳 庄海文 金向春
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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