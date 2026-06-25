温州晚报 2026-06-25 09:39:19

经过10余个小时的长途飞行，6月24日中午，温籍华侨包女士乘国航CA940航班，从意大利罗马飞抵北京首都国际机场，同机抵达的还有此前中国足球小将在意大利夺冠的奖杯，中国足球小将创始人董路等人到机场迎接，并对包女士一路护送表达感谢。

温州网讯 经过10余个小时的长途飞行，6月24日中午，温籍华侨包女士乘国航CA940航班，从意大利罗马飞抵北京首都国际机场，同机抵达的还有此前中国足球小将在意大利夺冠的奖杯，中国足球小将创始人董路等人到机场迎接，并对包女士一路护送表达感谢。

出发前包女士和奖杯合影 视频截图

事情要从20多天前说起。6月2日，有着“U12小世界杯”之称的SIGISMONDI杯意大利国际青少年足球赛决赛场上，中国足球小将U12代表队（2014年龄段）经过点球鏖战，以5∶4战胜英超埃弗顿U12代表队，以7战全胜的战绩夺得冠军，成为首支问鼎该赛事的亚洲球队。赛后，冠军奖杯并未随队回国，而是留在罗马一家温州人开的中餐厅内，该餐厅由瑞安籍华侨王少林和鹿城籍华侨赖嘉义共同经营。

包女士抱着奖杯下飞机 视频截图

奖杯留在餐厅里的原因，一是因为王少林和赖嘉义请球队孩子们吃了三顿大餐，还为球队参赛忙前忙后，提供后勤保障，二是因为夺冠前董路一句玩笑话：“如果我们拿了冠军，奖杯太大了拿不回国，就存放在你们餐厅。”最终夺冠后，因为奖杯太大，董路决定将冠军奖杯暂存在餐厅里。从6月7日开始至今十多天时间里，王少林、赖嘉义的餐厅迎来了全国各地来意大利旅游的球迷和当地的华人华侨，他们慕名而来餐厅打卡，与奖杯合影。由于要忙于生意，最终，王少林和赖嘉义留在罗马，奖杯由王少林妻子包女士独自护送回国。

许多华侨到店与奖杯合影 视频截图

放在餐厅里的冠军奖杯

据介绍，奖杯高约92厘米，长约64厘米，宽约40厘米，重约15公斤。由于尺寸超标，奖杯原本无法随身携带登机，航空公司得知事情原委后，没有将其塞进货舱的托运箱，而是特别开通绿色通道，允许包女士将奖杯作为“随身行李”携带登机。出发前，王少林和包女士夫妻俩反复确认，用泡沫纸将奖杯包裹了好几层，生怕有一点磕碰。

出发前王少林夫妻俩给奖杯层层打包 视频截图

下飞机后，包女士将奖杯交到董路手上，如释重负。现场接受记者采访时，她表示：“那一刻，心里感觉完成任务了，完美送达，刚出机场的一刹那是想哭的，但是忍住了。”她饱含深情地说，她是一名温州人，浙商的典型特质是重情义、怀家国，这次作为民间力量支持中国足球小将，参与到他们拼搏和夺冠的路上，内心充满自豪感。“特别是这次由我来护送奖杯，是我有史以来最为荣幸和自豪的一次旅程。我捧的不只是沉甸甸的奖杯，还是咱们中国少年追梦的一个信心，更多的是咱们所有人对中国足球未来的一个美好期待。”包女士表示，将奖杯交给董路后，她会在北京溜达几天，并受董路邀请参加6月27日举行的庆功宴。

6月初夺冠捧杯的中国足球小将

今年7月25日在苏州举行的2034杯小学生足球大会总决赛上，中国足球小将U12代表队队员将举起这座冠军奖杯进场，与所有球迷一起分享这份荣誉。

来 源：温州晚报

原标题： 温籍华侨护送中国足球小将意大利夺冠奖杯回国

记者 魏华

本文转自：温州新闻网 66wz.com