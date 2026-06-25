园博汇智造，科创零距离！一场藏在园林里的产业盛会

温州日报 2026-06-25 09:39:00

6月24日是“园博发布厅”产业生态融合展示交流会正式开馆的第三天，在绿树环绕的中国馆里，园林风光与产业创新相融共生。依托温州“5+5+N”现代产业集群发展沃土，鞋服（时尚）、生命健康、数字经济、包装四大产业链展区科创好物云集，普通市民、外地游客、外籍学子、高校青年纷至沓来，一件件前沿展品、一场场特色体验，让藏在产业集群里的温州智造变得触手可及。

温州网讯 6月24日是“园博发布厅”产业生态融合展示交流会正式开馆的第三天，在绿树环绕的中国馆里，园林风光与产业创新相融共生。依托温州“5+5+N”现代产业集群发展沃土，鞋服（时尚）、生命健康、数字经济、包装四大产业链展区科创好物云集，普通市民、外地游客、外籍学子、高校青年纷至沓来，一件件前沿展品、一场场特色体验，让藏在产业集群里的温州智造变得触手可及。

黑科技沉浸式体验

观众解锁智造魅力

各大展区智能设备轮番亮相，互动式展品成为全场人气焦点。

在数字经济展区，润新机械的润景智能灌溉演示系统引得市民张先生久久停留。迷你庭院模拟实景里，定时浇灌、自动喷淋系统有序运转，适配阳台、庭院、盆栽的多元智能方案直观呈现。张先生蹲在展台前一边观察自动化灌溉流程，一边用手机拍下整套装置，念叨着自家庭院养花总把控不好浇水时机，这套设备刚好能解决难题。

鞋服时尚展区人气十足，远道而来的丽水游客张女士在康奈展台主动脱去鞋袜，体验足部3D扫描建模设备。仪器几秒内就扫描完两只脚，足宽、足弓、受力点位等全套脚部数据清晰呈现在屏幕上，精准生成专属脚部档案。依托这套数字化检测系统，企业可定制适配脚型的舒适鞋履。“四十几年了，我才第一次知道自己脚的准确数据，哈哈。”张女士反复翻看生成的足部档案，传统制鞋与数字科技的碰撞，让她直呼新奇实用。

生命健康展区则温情满满，瑞安周先生专程带着89岁高龄父母前来挑选适老器械。多款多功能电动轮椅依次排开，承重、避震、操控、折叠等功能一目了然。老人们逐一试坐感受舒适度，周先生细致对比各项性能，询问售后细节。当他了解到参展商是瑞安塘下本土企业凯瑞医疗后，表示回去后马上就去门店下单提车，让长辈出行更便利。

赞比亚留学生为中医站台

开放VR传播数字康复

“大家好，我是Miyanda，来自赞比亚，现在在温州学医。”在智馈健康联合平台前，两道黑色倩影吸引来往人群目光。

两位来自赞比亚、就读于温州医科大学的研究生向观众主动推介，用流利的普通话介绍温州医科大学蒋松鹤教授团队穴位针灸结合智能反馈运动的科研成果：“这套智能反馈健康管理平台，用数字化技术打通居家、远程康复通道，无需频繁往返医院，就能持续开展针灸配套康复训练。”

展区现场还开放VR康复体验设备，MiyandaI为观众戴上设备，让他们直观感受穴位理疗、康复训练的数字化流程。“除了全面健康管理项目，还可以申请智馈健康国际联盟顶级专家团队咨询。”两位留学生全程耐心答疑，把温州原创的康养技术搭配生动演示，成了展馆里独特的国际化风景。

高校学子组团研学

零距离解锁产业真实模样

包装全产业链展区迎来一支青春队伍——浙江东方职业学院包装工程系42名学生集体到场参观研学。

现场运转的盒式保鲜智能包装生产线、各式各样高性能复合包装、可降解绿色包装样品，瞬间吸引了学生们的注意力。学生们围绕设备、样品轮番提问，向企业技术人员请教新材料工艺、智能产线运作逻辑。从行业总产值、研发投入数据，到可降解包装、一体化智能设备等落地产品，将课本理论与产业实景一一对应。“课本里的专业知识化作了眼前实实在在的生产线与产品，实地参观比课堂学习直观太多。” 同学潘奕妍这样说。

“整条展区完整呈现了温州包装产业智能化、绿色化转型成果，此次研学可以让学生们亲身感受温州包装行业千亿级产业规模背后的创新底气，在实地观摩中明晰专业发展方向，为本土产业培育青年后备力量。”浙江东方职业技术学院艺术设计学院院长肖志坚表示，交流会期间还会继续安排其他班级学生前来参观体验。

记者手记

园为载体，产为内核。这场藏在园林里的产业盛会没有枯燥展板，取而代之的是人人可参与、人人能感受的互动体验。普通市民在这里找到适配生活的智能好物，外国学子主动推介本土医疗科创，青年学生实地对接产业一线，不同身份的参观者，都在园博现场触摸到温州产业转型升级鲜活跳动的脉搏。

来 源：温州日报

原标题： 园博汇智造 科创零距离 “园博发布厅”交流会现场侧记

记者 蓝蔚

本文转自：温州新闻网 66wz.com