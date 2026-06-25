人未到，针脚赴约！毕业典礼上，这名硕士生捧出了一束特别的“花”

温州晚报 2026-06-25 09:39:00

6月24日上午9点，温州大学育英大礼堂中，2026届毕业典礼暨学位授予仪式正在进行。台下，体育与健康学院硕士毕业生章天宇手里捧着一束特别的“花”。

温州网讯 向日葵、玫瑰、蝴蝶兰……一朵朵钩针花里藏着一个母亲无法到场的遗憾，和“带着温度”的毕业祝福。

6月24日上午9点，温州大学育英大礼堂中，2026届毕业典礼暨学位授予仪式正在进行。台下，体育与健康学院硕士毕业生章天宇手里捧着一束特别的“花”。

病床边钩织花束，母亲隔空赴儿子毕业礼

毕业典礼结束后，章天宇没有急着离开。他捧着这束特别的“花”，走进了老师们的办公室。

那是一束由橙黄色系包装纸包裹的手工钩针花束——全部由毛线钩织而成，温暖而精致。花束正中间立着一个迷你钩针人偶：棕色卷卷发、黑框小圆眼镜，头顶黑色学士帽垂着蓝色流苏，身着蓝紫色硕士学士服，模样正是章天宇本人的Q版形象。人偶下方是一朵大号向日葵，明黄色花瓣层次饱满，深棕色花盘亮眼夺目；周围错落点缀着白色粉心小花、立体橙色钩织玫瑰、粉白蝴蝶兰、淡紫色兰花，穿插着绿色钩织枝叶和长条尤加利叶。整束花配色清新丰富，手工质感满满。

这束花出自章天宇妈妈之手。“我妈妈平常就喜欢钩这些小东西。”章天宇说，“临近毕业，近期我都在家乡实习、找工作，但一直没发现妈妈在偷偷为我钩这束花。直到几天前我计划回校准备毕业事项，出发前才收到这束花。”

章天宇妈妈是在医院里钩完这束花的——最近章天宇外婆身体不好，妈妈一直在医院陪床，趁着陪护的空隙一针一线地钩织。“妈妈一天只来得及钩一朵两朵，钩了一个多礼拜才拼凑起来。”章天宇说，“包括这个花束的橘色包装，也是她亲手制作的。”

临近返校，妈妈才告诉他：“我给你钩了一束毕业花，你带着去学校，陪伴你的毕业典礼。”章天宇拿到手时，百感交集。

妈妈没能来参加儿子的毕业典礼。于是，妈妈用一束亲手钩织的花，跨越数百公里的距离，“来到”了典礼现场。

拆分花束送给老师，同学们拍照围观艳羡不已

这束花一出现在校园里，就引起了同学们的围观。“这个Q版小人也太逼真了，一看就是章天宇。”章天宇的同学说。“章妈妈手也太巧了，还这么有仪式感，好羡慕啊！”另一位同学说道。

“他们都好羡慕我有一个这么好的妈妈，手艺这么出众，又这么爱我。”章天宇自豪地说。同学们纷纷借花拍照，在毕业照里留下了一抹温暖的毛线亮色。

“拿到这束花的时候，我的内心非常非常感动。”章天宇说。但他没有把这份礼物独享——毕业典礼结束、与老师同学合完影后，他把花束拆开，来到办公室里，送给了读研期间关系密切、给予过他帮助的老师们。“我自己保留了一部分，把其余的分拆开，送给了读研期间帮助过我的几位老师。”章天宇说，“老师们都特别惊喜，惊叹我妈妈有这么好的手艺，也这么用心为我准备毕业礼物。”

收到特殊礼物的老师们无一不感到惊喜，细细端详手工花朵，连连赞叹章天宇母亲的巧手与用心。小小的钩织花卉，串联起亲情与师生情两层温暖：一边是母亲跨越距离的牵挂，一边是学子发自内心的感恩，朴素的毛线花束，远比昂贵礼品更能打动人心。一张张合影定格下师生同持手工花的画面，成为本届毕业季独一份的温情记忆。

而花束中心明媚的向日葵和那个“迷你版自己”的小人偶，章天宇自己保留了下来。“我想将向日葵和‘迷你版的我’跟我的学位证书放在一起，做成一个礼盒，好好保存。”

章天宇和老师们的合影

七年温州求学之旅，毛线花替父母“有始有终”

章天宇是绍兴人，在温州大学整整待了七年——本科四年，硕士三年。

七年前来温州大学读本科时，他有些忐忑。“刚来温州时我很紧张。那时候年纪小，听说温州话很难懂，还担心生活、学习会水土不服。”章天宇说。于是，他的爸爸妈妈陪同他来温州报到。

“爸爸妈妈也是第一次来温州。记得那时我们走错了校门，多走了很多弯路，天气很热，但他们没说一点辛苦，一直在惊叹学校环境很好、很大，很庆幸我能来温大上学。”章天宇回忆道，“我们一起逛校园，还去了五马街，一起吃温州的小吃。”

不过入学后，这些担心都烟消云散。“老师对我都很照顾，同学们也很亲近，这也是我选择留在温大继续读研的原因之一。”他说，“我真的把温州当成了第二故乡，甚至计划在温州就业。不过因缘际会，我考上了家乡的公务员。这次毕业事项结束后，我就要离开温州了，确实十分不舍。”

“爸爸妈妈也非常想来参加我的毕业典礼。本科入学时他们送我进校，毕业时他们也想参与，这样仿佛‘有始有终’，从头到尾都一直陪我。”

而这一次，因为要照顾外婆，爸爸妈妈缺席了儿子硕士生涯中的重要一天。毕业典礼结束后，章天宇就要离开温州。而妈妈钩的那束花，替他留在温州的毕业典礼上，替妈妈见证了这个她没能亲自到场的时刻。

花是毛线做的，不会凋谢。就像有些爱，人没到，针脚替她到了。

来 源：温州晚报

原标题： 人未到，针脚赴约！毕业典礼上，这名硕士生捧出了一束特别的“花”

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com