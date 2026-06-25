温州日报 2026-06-25 09:39:10

6月21日下午，温州园博园南园葳蕤馆迎来了一群白色小可爱——西高地专场见面会如期举行。这是继柯基、比熊、柴犬专场之后，园博园“萌宠明星见面会”系列活动的第四场。消息发布后，20个名额迅速报满。

萌宠见面会已接连举办四场。活动主办方供图

温州网讯 6月21日下午，温州园博园南园葳蕤馆迎来了一群白色小可爱——西高地专场见面会如期举行。这是继柯基、比熊、柴犬专场之后，园博园“萌宠明星见面会”系列活动的第四场。消息发布后，20个名额迅速报满。

当天下午4点半，主人们牵着自家西高地陆续签到，每只到场的小狗都领到了一份暖心的伴手礼。在南园葳蕤馆内，一群白茸茸的西高地聚在一块拍摄大合照——标志性的“微笑脸”萌翻全场。随后的写真拍摄和Vlog录制环节，专业摄影师为每只“小倔强”留下专属影像。

活动结束后，不少主人表示，西高地平时在温州并不算多见，能聚齐20只实属难得，感谢园博园为这些不同品种的宠物搭建了专属的聚会平台。

据悉，自今年4月下旬温州园博园“萌宠明星”征集活动启动以来，温州园博园已陆续吸引近500组养宠家庭参与。从5月30日200余只宠物同场竞技的游园会，到如今接连四场的宠物专场见面会，园博园正以持续的行动力，将“宠物友好”从口号变为常态。从柯基、比熊、柴犬到西高地，每场20个名额的“小而美”模式，让这些相同品种的萌宠和主人们有了更精准的社交圈层——相似的体型、相近的性格、共同的养育话题，让每一次见面都成为真正有意义的相聚。

正如温州市宠物行业协会相关负责人此前所言，“线下社交的黏性比以前好多了，宠物经济完全可以成为一个新的消费热点。”而温州园博园正用一场接一场的活动，让“宠物友好”四个字变得具体而生动。

来 源：温州日报

原标题： 西高地专场接力登场 园博园萌宠见面会持续升温

记者 陈佩蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com