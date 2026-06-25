温州日报 2026-06-25 09:39:19

日前，在位于苍南马站镇兴岙村的苍南低空经济“首飞交付”中心，一架大型货运eVTOL（电动垂直起降飞行器）搭载192公斤物资垂直升空，直飞12.8公里外的霞关镇北关岛。这是苍南低空海上运输场景的首次载货飞行，意味着当地海上风电运维物资补给从此多了一条“空中走廊”。

苍南低空海上运输场景首次载货飞行。苍南县交通运输局供图

温州网讯 日前，在位于苍南马站镇兴岙村的苍南低空经济“首飞交付”中心，一架大型货运eVTOL（电动垂直起降飞行器）搭载192公斤物资垂直升空，直飞12.8公里外的霞关镇北关岛。这是苍南低空海上运输场景的首次载货飞行，意味着当地海上风电运维物资补给从此多了一条“空中走廊”。

北关岛正在推进全国首个老旧风机改造与智能调控系统升级工程，但潮汐落差大、天气多变，岛上施工和运维班组长期面临补给困境，一个替换部件或一批生活物资，常常被风浪困在岸边数日。此次载货飞行正是为破解这一痛点而来。苍南县打造低空海上运输场景，开通首飞交付中心至北关岛起降点的货运航线，通过eVTOL运输风电运维零部件和生活物资，同步开展场景和设备验证。

此次飞行由苍南县交通运输局、中国电信股份有限公司苍南分公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司浙江华东工程建设管理有限公司、浙江纵横飞空科技有限公司联合实施。据测算，这条航线单次运输仅需十几分钟，较传统船运时效提升十倍以上，成本降低约65%。接下来，苍南还将在马站至北关岛、华能海上升压站两大航线启动常态化货运飞行，预计每月3至4次。

首飞落地的背后，是苍南从顶层设计到基础设施对低空经济展开的系统性布局。去年3月，苍南县人民政府与峰飞航空科技、浙江纵横飞空科技签署三方协议，共建eVTOL总装基地，涵盖总装交付等六大中心。目前，展示体验中心和首飞交付中心已建成投用。在基础设施层面，苍南规划了“两纵三横”载人航路网与“两纵两横”载货航线图，按“1枢纽+4中心+45支点”框架搭建起降点网络。今年5月，苍南县低空公共航路及数字基础设施新建工程项目获批，将布局40处起降点、1座无人机测试场。

苍南县低空经济专班相关负责人介绍，该县已初步构建了从研发制造、数据集成到场景应用、飞行服务的低空经济全生态链，正持续推进低空经济与千亿级风电产业深度融合。

来 源：温州日报

原标题： 低空“跑腿” 苍南打通海上补给“空中走廊”

记者 林思思 通讯员 项琦宜

本文转自：温州新闻网 66wz.com