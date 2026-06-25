温州日报 2026-06-25 09:39:10

这一华丽蝶变，正是塘下镇创新推行片区组团发展模式，打破村域壁垒、盘活闲置资源、实现村村共赢的生动缩影。

塘下镇上戴村综合性体育馆。 瑞安融媒供图

温州网讯 夏日的周末，新建的瑞安市塘下镇上戴村综合性体育馆内人气爆棚，前来游泳健身的市民络绎不绝。谁也想不到，这座功能齐全、环境优良的村级民生地标，几年前还是一处垃圾堆场，常年脏乱不堪。这一华丽蝶变，正是塘下镇创新推行片区组团发展模式，打破村域壁垒、盘活闲置资源、实现村村共赢的生动缩影。

据了解，塘下镇上戴村综合性体育馆占地7000多平方米，游泳、球类、少儿培训等配套一应俱全。该村党支部书记戴圣波介绍：“这个体育馆是村集体投资建设的，总投资约1000万元。原来这个地块是垃圾回收场，脏乱差，周边居民投诉反映多。后来通过乡村连片、组团发展的契机，依托上级政府支持，我们把体育馆项目批下来建造后，里面不仅设有游泳馆、羽毛球馆、网球馆，还有少儿舞蹈培训等，每年为村集体增加约100万元收入。”

该村体育馆负责人余志武说：“我们的健身房非常火爆，周边居民锻炼意识很强。夏天天气热了，来游泳的人也多，三楼羽毛球馆的日均人流量可达200多人。”不少本地市民感慨：“之前想找个好点的健身房锻炼都得跑到瑞安市区，现在家门口就有，特别方便。”

上戴村的发展变化，得益于塘下镇推行的片区组团发展模式。塘下镇各村产业基础扎实，大部分村集体年收入突破百万元，具备良好的发展条件。但分散式的发展模式，让各村陷入“各自为政”的局面，同质化建设、资源内耗、发展视野受限等问题日益突出。为彻底破解乡村发展不均衡、不联动的难题，塘下镇整合全域资源，打造罗阳“创享未来”片区组团，以实力雄厚、业态成熟的陈岙村为领头雁，联动周边10个行政村抱团发展，覆盖常住人口超2.38万人。借着片区组团发展的东风，各个村庄开启全域改造……从现代化的体育休闲场所，到特色风貌街区，再到低效用地盘活，彻底扭转了乡村脏乱差的旧面貌。同时，根据各地的特点盘活沉睡的乡村资源，补齐了公共服务短板，让乡村颜值、民生质感同步提升。

塘下镇农业农村工作办公室主任池晓敏介绍：“片区组团的党委书记是陈岙村党总支书记陈众芳，由他来带领所有村庄发展。但各村各有特色，会因地制宜推进。同时，我们依托万千产城，以产业带动村集体共同发展。”

塘下镇还通过建立片区联合党委，统一规划、统筹资源、联动发展，引导各村找准定位、错位发展，杜绝同质化竞争，构建“强村引领、弱村跟进、村村联动、全域共富”的全新发展格局。目前，片区正逐步形成强村牵引、全域联动的共富新格局。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安塘下以片区组团模式激活乡村发展新动能 村集体投资千万元建体育馆

记者 笑银 通讯员 陈豪 黄晓宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com