高温高湿季节 医生提醒：当心“梅雨病”

温州日报 2026-06-26 09:48:58

近期，温州阴雨连绵，进入高温高湿的梅雨季，不少市民出现乏力犯困、食欲变差、皮肤瘙痒等不适。针对市民通过健康热线咨询的梅雨防病养生问题，记者采访了温州市中西医结合医院中医内科（治未病科）主治中医师陈墨金子。

温州网讯 近期，温州阴雨连绵，进入高温高湿的梅雨季，不少市民出现乏力犯困、食欲变差、皮肤瘙痒等不适。针对市民通过健康热线咨询的梅雨防病养生问题，记者采访了温州市中西医结合医院中医内科（治未病科）主治中医师陈墨金子。

陈墨金子表示，梅雨季高温高湿、气压偏低，是各类季节性疾病的高发期。从现代医学来看，潮湿闷热天气会影响人体散热，易引发头晕、乏力等不适。同时，潮湿环境滋生霉菌、螨虫，极易诱发湿疹、脚气、过敏性鼻炎、急性肠胃炎等病症。偏低的气压还会加重心肺负担，导致人体胸闷气短、精神萎靡。

温州临海，梅雨天气湿热交织，市民若常吃生冷寒凉食物，易外受湿邪、内生痰湿，导致脾胃运化失常，这也是大家梅雨季普遍头重乏力、胃口差、大便黏腻、皮肤出油长痘的主要原因。

针对高发疾病，他给出居家调理妙招。皮肤病患者可辨体质调理，寒湿体质用陈皮、炒薏米、生姜煮水；湿热体质饮用赤小豆、薏仁、冬瓜皮茶饮。同时，保持衣物、居家环境干燥清洁。肠胃不适人群可泡饮藿香、佩兰调理，常备午时茶颗粒等中成药，少吃生冷食物，烹饪可加生姜、陈皮健脾祛湿。关节酸痛人群需注意保暖，空调温度不低于26℃，睡前可用艾叶、生姜水泡脚驱寒。

老人、慢病患者、儿童是重点防护人群。老人阳气弱，梅雨天气易造成血压波动，诱发心脑血管疾病，需按时服药、监测血压，并做好居家防滑。糖尿病患者务必保持足部干燥，防范糖尿病足。呼吸道慢病患者需及时除湿除霉，规避过敏原。儿童脾胃娇嫩，家长要严控生冷饮食，做好日常消毒，预防积食、疱疹性咽峡炎、湿疹等问题。

同时，陈墨金子建议，日常可开启空调除湿，晴天勤晒被褥，做好身体保暖，避开冷风直吹腰腹、关节。保持规律作息，适度午休，选择散步、八段锦等温和运动，以微微出汗为宜，避免大汗伤身，科学安然度过梅雨季。

来 源：温州日报

原标题： 高温高湿季节 当心“梅雨病”

记者 吴健

本文转自：温州新闻网 66wz.com