亚运会游泳参赛名单公示 温州4名泳将入选
温州网讯 6月24日，国家体育总局游泳运动管理中心公示2026年爱知-名古屋亚运会游泳项目参赛运动员名单，温籍选手潘展乐、徐嘉余、柳雅欣、范亚琦入选。中国游泳队共有40名运动员出征，其中男运动员19人、女运动员21人，汪顺、张雨霏等名将同样在列。
作为巴黎奥运会男子100米自由泳冠军并手握46秒40世界纪录，潘展乐是中国泳坛短距离自由泳的核心选手。在2025年全国游泳冠军赛上，他一人独揽5金，100米自由泳决赛以47秒77摘金。同年游泳世界杯仁川站，他将400米自由泳个人最好成绩大幅提升6秒，以3分36秒43夺冠，展现出“以长促短”训练模式的成效。此番征战名古屋，他将在短距离自由泳项目上向金牌发起强力冲击。
在刚刚结束的2026年全国游泳冠军赛上，徐嘉余在男子50米仰泳决赛中游出23秒92，刷新该项目亚洲纪录（24秒24）。这位仰泳名将在赛后表示：“这场比赛其实可以当作通往洛杉矶奥运会的一个测试。”他正在调整训练方法，减少“垃圾训练时间”、增加恢复时间，准备在亚运赛场继续捍卫荣誉。
1999年出生的柳雅欣已连续参加里约、东京、巴黎三届奥运会。2024年巴黎奥运会上，她与队友合作夺得女子4×200米自由泳接力铜牌。2025年，她跨界公开水域游泳，在第十五届全运会马拉松游泳女子10公里比赛中以2小时11分42秒9夺冠，成为浙江历史上首位全运会马拉松游泳冠军。本届亚运会她将继续在自由泳及接力项目中贡献力量。
作为温州游泳的新生力量，2011年出生的范亚琦在近一年的赛事中表现抢眼。2026年全国青年游泳锦标赛上，她一人斩获女子100米、200米、400米自由泳三项金牌。随后的全国游泳冠军赛，她更是一人连战14枪，交出两金两银两铜的成绩单，并打破女子4×200米自由泳接力赛会纪录，其200米、400米自由泳成绩均达到国际级运动健将标准。
本届亚运会将于9月19日至10月4日在日本爱知及名古屋举行。此次参赛名单依据《2026年爱知-名古屋亚运会游泳项目选拔办法》综合评定，兼顾接力项目参赛需求及运动员近一年亚洲与世界排名。
来 源：温州都市报
记者 叶海鹏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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