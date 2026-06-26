温州晚报 2026-06-26 09:48:49

截至昨天下午，国内现货黄金AU9999收盘报875元/克，而国际现货伦敦金则在3980美元关口下方交易。就在前一天（6月24日），国际金价遭遇大幅跳水，现货黄金盘中最低触及3958.73美元，创下去年11月以来新低。

温州网讯 “跌麻了。”关注黄金投资多年的市民陈先生，这两天接连收到金价下跌的推送弹窗，忍不住在朋友圈发了三个字。

截至昨天下午，国内现货黄金AU9999收盘报875元/克，而国际现货伦敦金则在3980美元关口下方交易。就在前一天（6月24日），国际金价遭遇大幅跳水，现货黄金盘中最低触及3958.73美元，创下去年11月以来新低。

半年金价跌了近三成

今年1月，是黄金的“高光时刻”——现货黄金一度冲上5594美元/盎司的历史峰值。彼时市场正沉浸在美联储降息的乐观预期里，金价一路高歌猛进。

然而剧情反转来得太快。3月，伊朗冲突推高能源价格，通胀担忧卷土重来，美联储等全球央行集体转鹰。市场交易逻辑彻底翻转——从押注降息变成了押注加息。黄金作为不生息资产，在利率上行环境里不受待见。从1月高点5594美元到如今跌破4000美元，国际金价累计回撤约30%。

国际金价跌了，国内金饰价格自然跟着降。6月25日，多家黄金珠宝品牌集体下调挂牌价。老凤祥报价1215元/克，较前一日下降26元，距离年初高点跌了498元；周生生报价1221元/克，较前一日下降19元，距离年初高点跌了487元；周大福、周大生报1222元/克。部分品牌克价距离年初1700元以上的高点，跌幅超过28%。

银行调整黄金相关业务

保证金提到140%

金价这么个跌法，最紧张的除了投资者，还有银行。

6月24日，工商银行发布公告，宣布自7月24日起停办代理上海黄金交易所个人贵金属竞价交易业务。涉及的品种包括Au99.99、Au(T+D)、Ag(T+D)等多个合约。在此之前，邮储银行、平安银行、广发银行等已相继宣布停办相关业务。

与此同时，多家银行密集上调保证金比例。华夏银行将黄金延期合约保证金从35%拉升至120%；广发银行从100%上调至140%；中国银行将黄金延期合约保证金从99.9%调至120%。

业内人士解释，原来做黄金延期交易，账户里放3万元保证金就能买卖10万元黄金；现在想做同样规模的交易，账户里至少得准备12万甚至14万元保证金。保证金比例超过100%，意味着杠杆已经实质性归零。

“银行这一系列调整，是基于风险控制、监管合规和投资者保护等多方面考量。”银行业内人士表示，100%的保证金虽然已没有杠杆作用，但仅能覆盖合约本金亏损，面对价格跳空、连续单边行情等极端波动时，仍可能出现穿仓风险。银行作为代理交易和清算参与方，需要承担客户亏损后的垫付责任，因此有必要通过超额保证金建立额外的风险缓冲垫。

黄金什么时候止跌

金价跌成这样，曾经最坚定看多的高盛也撑不住了。高盛日前将2026年年底黄金目标价从5400美元大幅下调至4900美元，砍了500美元。理由是美联储今年降息无望——该行经济学家已将下次降息时间点推迟至2027年。

不过也有分析师认为，30%左右的深度回调在黄金牛市周期里并不罕见。上世纪70年代黄金牛市曾回撤45%，2008年金融危机期间也曾下跌约30%，但之后都创下了新高。央行持续购金、地缘风险、全球高额主权债务等中长期支撑逻辑并未改变。

只是眼下，金价短期内能否止跌，还得看美联储的“脸色”。市场主流预期美联储最早9月就可能加息，这对黄金来说，这显然不是什么好消息。

来 源：温州晚报

原标题： 金饰克价年内跌了近500元 消费者还会买吗？

作者：欣欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com