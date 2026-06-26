温州发布 2026-06-26 09:49:00

2025年度个人所得税综合所得汇算将于今年6月30日结束，届时部分纳税人将会收到税务部门通过短信、电话或个人所得税App站内信等方式发送的提示提醒，其可能存在未申报或少申报收入需要补缴税款的情况。税务部门提醒，接到税务机关“补税”提示，要及时主动进行补正申报。

温州网讯 2025年度个人所得税综合所得汇算将于今年6月30日结束，届时部分纳税人将会收到税务部门通过短信、电话或个人所得税App站内信等方式发送的提示提醒，其可能存在未申报或少申报收入需要补缴税款的情况。对此，纳税人应该如何处理？不予理会可能面临什么后果？

税务部门提醒，接到税务机关“补税”提示，要及时主动进行补正申报。不要有侥幸心理，更不要听信不法中介所谓“可以代为处理”“不用理会也没事”等不实承诺。不予补正申报可能面临多方面法律后果：一方面，滞纳金将持续累积，造成财产损失；另一方面，还可能面临立案稽查和行政处罚。

根据现行税法，纳税人滞纳税款之日起，税务机关按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。由于2025年个税汇算清缴截止日期是6月30日，因此个人若不在6月30日前完成补税，从7月1日起将面临每日加收万分之五的滞纳金，换算成年利率高达约18%。滞纳金将持续累积，不及时补税得不偿失。

收到提醒的纳税人，可按照以下步骤核实补正申报：

一是全面核对收入信息。登录自然人电子税务局网站或个税App，进入“收入纳税明细”模块，逐笔核实各项收入是否完整。需重点关注的包括：从多处取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等综合所得，以及可能存在但未在系统中显示的收入项目。

二是认真核实扣除项目。逐项检查专项附加扣除填报是否准确。子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、3岁以下婴幼儿照护等扣除均有明确的适用条件和标准，填报有误将直接影响应纳税额的计算结果。

三是及时办理补正申报。经核实确实存在未申报或少申报收入的，应尽快通过个税App或前往办税服务厅办理更正申报，并补缴相应税款。对于提醒内容有疑问的，可拨打12366纳税缴费服务热线咨询。

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原标题： 收到“补税提醒”尽快办理！7月1日起将付滞纳金

作者：温小布

本文转自：温州新闻网 66wz.com