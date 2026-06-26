温州日报 2026-06-26 08:29:41

浙江省2026年高考各类各段分数线揭晓，普通类第一段分数线为494分，第二段分数线为266分，特殊类型招生控制线为594分。昨天下午3时起，考生已陆续查询到自己的高考成绩。

温州网讯 浙江省2026年高考各类各段分数线揭晓，普通类第一段分数线为494分，第二段分数线为266分，特殊类型招生控制线为594分。昨天下午3时起，考生已陆续查询到自己的高考成绩。

据悉，我省高考是以考生实考人数为基数按比例划定分段线和特殊类型招生控制线，不同于传统高考中按招生计划数的一定比例划线。因此，特殊类型招生控制线不是一本线，一段线不是本科线，二段线也不是专科线。对一段线上考生来说，由于高校招生要求、专业计划的差异，以及考生选考和报考情况不同，总分相同的考生录取到本科院校的机会不同。而对二段线上考生来说，只要一段录取后有剩余计划，二段线上考生也有资格填报本科专业。

今年浙江省高考志愿填报辅助系统“蔷薇智愿”（www.zjzsfz.cn）迭代升级，为全体考生免费提供志愿填报参考服务。我省2026年高考首轮志愿填报统一于6月29日8:30—6月30日17:30进行，浙江省教育考试院网站（www.zjzs.net）是我省志愿填报唯一网站。首轮填报的包括普通类提前录取（含一段、二段）和平行录取第一段，艺术类校考批和统考批第一段，体育特招生和体育类平行录取第一段，单独考试招生及各特殊类型招生志愿等。普通类第二段、艺术类统考批第二段和体育类第二段平行志愿，在7月26日8:30—7月27日17:30同时填报。

专家建议，考生填报志愿时尽量选报足量的志愿，至少分“冲”“稳”“保”三个层次，拉大志愿梯度，做好充分保底。同时，理性分析往年高校专业录取信息，关注今年在浙招生高校专业选考要求和计划变化，结合报考条件、就读地点和参考学费等合理定位和填报志愿。

来 源：温州日报

原标题： 2026浙江高考分数线发布 普通类一段线494分 二段线266分

记者 潘舒畅

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