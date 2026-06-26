温州晚报 2026-06-26 09:48:00

与往年捧着厚重志愿手册逐行比对不同，今年许多考生和家长选择先打开手机，问一问AI。一边是科技工具简化填报流程，一边是传统一对一人工咨询坚守市场，AI填报志愿真的靠谱吗？

温州网讯 “浙江570分排名是多少？”“最适合上哪所学校？哪个专业？”“浙江要填80个志愿怎么排？”昨天下午，浙江高考成绩正式公布，与往年捧着厚重志愿手册逐行比对不同，今年许多考生和家长选择先打开手机，问一问AI。

一边是科技工具简化填报流程，一边是传统一对一人工咨询坚守市场，AI填报志愿真的靠谱吗？

问问AI如何填报志愿

回想起十年前，高考填报志愿要买两本一样厚的《招生计划》和《报考指南》，每本几百页，家长拿尺子一行行比对分数线，半天才能确认一个学校能不能报。到了2020年前后，百度等互联网平台把历年分数线搬到线上，考生输入分数就能得到一个院校列表。而2026年，随着AI智能体的爆发，填报志愿正式进入了“Agent时代”——用自然语言对话就能生成方案。

“150元一张AI填报智能卡，反正也不贵，我就买来先体验看看。”高三考生的家长陈女士表示，这两年AI很火，高考出分前夕刷到了很多关于AI填报志愿的信息，就打算买来尝鲜一下。高三考生的家长李女士也是其中的一员，昨天，高考分数线一出，她就马上打开千问，将孩子想要读的方向、分数、想要去的城市等信息录入，AI很快给到了一份志愿报告，填报策略直接聚焦在地域和就业方向上，还主动提示了哪些学校存在调剂风险。

某平台负责人张隆介绍，该平台于本月8号上线高考志愿填报智能体，名为高考志愿填报模拟器，该智能体依托海量历年招考数据，结合智能算法，依据考生个人信息生成可视化“冲、稳、保”梯度个性化志愿方案，包含录取概率预测、专业发展前景分析、政策解读等，依托大模型与高考专业知识库完成全链路推演，实现志愿填报一站式智能决策。截至目前，该智能体已累计服务六千余名用户，绝大多数来自温州及周边地区。“今年能感受到很明显的一个趋势，越来越多的人在填报志愿前，都会想要问问AI如何填报志愿。”张隆说。

AI填报取代不了人工？

温州玮邦升学规划的资深规划师海迪给出的答案是否定的。在她看来，AI和人工咨询并非对立关系。“对于我们专业的老师来讲，可以更好地利用AI来提高我们的工作效率。”

某高考资讯平台面向100余名一线高报师的调研，也印证了这一点——九成高报师已经在用AI辅助工作。AI已是行业标配的效率伙伴。

那么，人工咨询的优势到底在哪里？海迪认为，AI只能提供“数据参考”，而人工能做到的是“去了解这个小孩”——性格、适合的专业和院校、专业未来的就业方向，更加精准地为孩子规划。

“我们拥抱AI，但规划是超越AI的。”司南升学的吴老师表示，AI工具目前对于一般水平的规划老师影响较大，但对于资深老师而言影响有限。“我们在用AI的时候更多是做数据对比，去检测AI推荐的结果合不合理，以及在整个服务流程中，AI在填报志愿时的便捷度高不高。”

张隆也持类似观点：“短期来看，AI的志愿填报还是取代不了人的服务。”他认为，AI反而可能帮线下机构做了“客户筛选”——经过AI尝试后还愿意找线下的，需求度更高。与此同时，AI也能帮机构做一些基础工作，比如在AI的报告基础上可以进一步深化，实现更具个性化的定制。

利用AI遵循三步原则

绝大多数AI志愿填报工具依赖历史数据进行匹配和预判，数据存在滞后性与偏差，无法实时同步当年院校缩招、专业停招、选科要求调整等动态变化。

“AI本身的技术缺陷会导致它还是会有一些幻觉的情况，还是要用户自己多做一些判断。”张隆坦言，平台内部测试显示，AI推荐院校与考生最终录取院校匹配度仅六七成，无法做到百分百精准。受每年报考人数、院校扩招缩招、专业选科限制、热门专业分数波动等多重变量影响，往年数据无法完全复刻当年录取情况，单纯依靠算法极易出现填报失误。同时，AI只能客观罗列院校数据，无法兼顾考生个人偏好、地域选择、家庭经济条件、未来考研就业等个性化软性需求。为此，他们一方面通过人类专家持续优化AI结果，另一方面将产品定位为“模拟器”而非“决策者”。

张隆提醒广大温州考生与家长，使用AI志愿填报工具可遵循三步原则：第一，利用AI快速缩小院校范围，整理基础志愿清单；第二，对照官方招生手册、院校官网核对AI给出的录取规则、选科要求，修正数据误差；第三，结合孩子兴趣、职业理想，调整优化志愿梯度，最终自主敲定填报方案。

来 源：温州晚报

原标题： 用AI填报志愿靠谱吗？专家建议，使用AI工具须遵循三步原则

记者 谢施琦 实习生 曾小倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com