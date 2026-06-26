温州日报 2026-06-26 09:48:58

近日，位于温州海经区的天津大学温州安全（应急）研究院成功研发出“无线闭环智能止血系统”，相当于给伤口贴上了会“报警”、能自己止血的“智能创可贴”。

温州网讯 止血后最怕什么？不是血流不止，而是二次出血悄无声息。如今，这个急救难题在温州有了解法。近日，位于温州海经区的天津大学温州安全（应急）研究院成功研发出“无线闭环智能止血系统”，相当于给伤口贴上了会“报警”、能自己止血的“智能创可贴”。该成果填补了国内相关领域技术空白，整体达到国际领先水平。

“传统止血像‘盲人摸象’，敷料盖上就不知道里头的情况了。”该院助理研究员郑毅说，现有止血材料只能被动吸收或压迫，无法反馈出血状态，一旦血凝块破裂引发继发性出血，往往发现时已大量失血。

新系统让止血过程变得“透明可控”。其核心是一层功能化导电凝胶，血液渗入时会引发电信号变化，系统借此精准判断出血风险。一旦检测到出血，柔性加热片会自动快速升温至止血温度，通过热效应促进凝血，全程无需人工干预。

研发团队模拟了担架转运、救护车颠簸、低温高湿等场景，结果显示系统在剧烈干扰中仍能稳定识别出血。在动物模型测试中，与传统止血材料相比，二次出血量降低超65%，止血时间缩短超55%。

“好比从‘被动挨打’变成了‘主动防御’。”郑毅表示，该技术未来可用于院前急救、灾害现场、战创伤救治及高风险术后监护等场景，为伤者争取宝贵的黄金时间。

据悉，该成果已刊发在国际顶尖期刊《Advanced Functional Materials》上。该研究院此前还研发出智能介入止血机器人、双层止血海绵等，系列成果正加速形成创伤急救技术矩阵，彰显海经区科创平台服务国家应急体系的硬实力。

来 源：温州日报

原标题： 伤口会“报警”，还能自己止血 温州研发“智能创可贴”填补空白

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com