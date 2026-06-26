高考生和家长请注意！ 温州公安这份《涉考防骗指南》请收好

温州日报 2026-06-26 08:30:00

昨天是2026年高考成绩发布日，是莘莘学子人生中的一个转折点，承载着梦想与希望。然而，总有一些不法分子蠢蠢欲动，欲利用考生和家长的急切心理设下各种诈骗陷阱。同时，随着中高考落下帷幕，打游戏、刷手机也成为不少同学的放松方式，诈骗分子也盯上了这段“空窗期”，我市已出现相关骗局案例。为此，温州公安这份《涉考防骗指南》请务必收好。

温州网讯 昨天是2026年高考成绩发布日，是莘莘学子人生中的一个转折点，承载着梦想与希望。然而，总有一些不法分子蠢蠢欲动，欲利用考生和家长的急切心理设下各种诈骗陷阱。同时，随着中高考落下帷幕，打游戏、刷手机也成为不少同学的放松方式，诈骗分子也盯上了这段“空窗期”，我市已出现相关骗局案例。为此，温州公安这份《涉考防骗指南》请务必收好。

五类涉考骗局套路

骗局一：“提前查分”诈骗

套路：不法分子通过短信、微信、QQ等渠道发送“提前查分”链接，声称“内部渠道，提前知晓高考成绩”，诱导考生和家长点击链接并输入身份证号、准考证号、银行卡号及密码等个人信息，进而盗取银行卡资金。

警方提醒：高考成绩公布有官方统一时间，考生和家长应通过省教育考试院官网、官方APP或学校等正规渠道查询成绩，切勿点击不明链接，切勿向任何人泄露个人敏感信息。

骗局二：“填报志愿指导”诈骗

套路：不法分子冒充“志愿填报专家”或“高校退休人员”，自称掌握“内部大数据”，有的甚至开发虚假的志愿填报APP，诱导考生和家长注册付费。一旦支付高昂费用，相关服务就无法正常使用，甚至可能误导考生填报志愿。

警方提醒：切勿轻信志愿填报专家、代办人员的高额辅导，如需填报志愿指导，优先选择有正规资质、可实地核验的机构。拒绝私下转账、预付大额定金，切勿轻信口头保证录取的承诺。

骗局三：“补录名额”与“内部指标”诈骗

套路：不法分子在高考录取阶段，谎称手握高校内部调剂、低分特招、补录预留名额，宣称只要交钱就能让考生提档录取，同时伪造录取回执、内部协议迷惑考生及家长。

警方提醒：高考录取全程公开透明、系统统一投档审核，不存在人为干预提档、降分录取的情况，切勿相信付费就能稳录的虚假说辞。一切政策信息以省教育考试院官网发布为准。

骗局四：伪造录取通知书诈骗

套路：骗子通过非法渠道获取考生信息后，向考生邮寄伪造的录取通知书，要求考生将学费、住宿费等打入指定的私人账户。这些伪造的通知书往往制作粗糙，没有官方防伪标识。

警方提醒：收到录取通知书后，务必通过省教育考试院官网、报考院校官网或拨打院校招生办电话核实录取信息。正规院校的学费会通过学校官方渠道缴纳，不会要求打入私人账户。

骗局五：助学金/奖学金诈骗

套路：骗子冒充教育局、学校工作人员或资助中心人员，打电话给考生和家长，声称可以发放“高考助学金”“贫困生补助”“奖学金”，要求考生提供银行卡号，并通过ATM机进行“激活”操作，实则是诱导转账。

警方提醒：国家助学金、奖学金的发放有严格的申请和审批程序，不会通过电话要求转账或进行ATM机操作。接到此类电话，应立即向学校或当地教育部门核实。

警方提醒各位考生及考生家长，一定要认准官方渠道，所有涉考相关信息，包括成绩查询、录取结果、志愿填报、政策解读等，均以省教育考试院、报考院校、当地教育部门发布的官方信息为准；考生与家长务必守住个人信息，不向陌生人泄露身份证号、准考证号、银行卡号、密码及验证码等个人敏感信息，不点击不明链接，不扫描陌生二维码；另外要谨记“坚决不转账”，凡是涉及金钱交易，如要求缴纳“保证金”“手续费”“打点费”的，一律提高警惕。正规单位不会通过电话、短信要求转账汇款。

轻信游戏“代练”邀约 永嘉一学生被骗一万六

6月23日，永嘉的小王考完中考后在家玩游戏，在游戏平台上遇到一陌生人邀请“帮忙养号”，并承诺30天给1700元报酬。随后，对方诱导小王点击陌生链接，在虚假的“接单平台”上注册，并发布“代练”信息。随后，对方称已经下单成功，但1700元却被冻结。

紧接着，对方以“解冻必须用家长手机”为由拒绝退单，威胁称“机会只有一次”并将小王拉入群聊。在视频通话的不断催促下，小王拿着家长的手机按照指示一步步操作，短短三分钟内，小王先后转出16000余元。但钱转了，账户依然冻结，群内瞬间沉寂。小王这才发现自己被骗了，她赶紧告诉父母并报警。

警方提醒：游戏代练、账号交易、充值……都需通过游戏官方认证平台或正规第三方平台进行，必须要拒绝脱离平台交易，不相信陌生人提供的“私人交易”“虚假平台”。家长要提醒孩子警惕各类“收费”话术，凡是以“保证金”“解冻费”“激活费”“手续费”“刷流水”等名义要求先转账的，均为诈骗，正规平台不会要求用户为提现、接单、充值支付额外费用。

来 源：温州日报

原标题： 筑牢考后反诈防线 温州公安发布五类涉考骗局及游戏诈骗案例警示

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com