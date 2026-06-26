潮新闻客户端 2026-06-26 10:19:44

日前，第13届世界城市论坛（阿塞拜疆）揭晓首届“国际城市更新最佳实践（IOPUR）”评选结果，来自温州鹿城的五马历史文化街区凭借“以遗产引领更新”的城市治理路径，与重庆北仓里等中国实践一同跻身全球30个优秀实践案例。

日前，第13届世界城市论坛（阿塞拜疆）揭晓首届“国际城市更新最佳实践（IOPUR）”评选结果，来自温州鹿城的五马历史文化街区凭借“以遗产引领更新”的城市治理路径，与重庆北仓里等中国实践一同跻身全球30个优秀实践案例。

据介绍，“首届世界城市更新最佳实践案例”征集活动是由联合国人居署和上海大学共同发起的一项国际倡议，旨在发掘并记录城市更新领域的优秀实践，以促进知识共享、能力建设及政策学习。作为“世界城市日”的重要公共活动之一，其目标是收集并传播世界各地富有启发性的城市更新经验，为全球城市更新领域的知识积累做出贡献。

据介绍，作为“温州第一街”，五马历史文化街区古称“五马坊”，肇始于东晋。相传书圣王羲之任永嘉郡守时，常乘五马齐驱之车驾往返于此，百姓慕其风范，立坊以志。千年沧桑流转，这条古街始终是温州城市记忆与文化根脉的重要载体，生动勾勒出“千年斗城”的传统风貌与空间肌理。

在更新实践中，鹿城秉持“文化为魂、保护为基、民生为本、活力为要”的理念，明确“微改造、有机更新”的总体策略，将蝉街、五马街、公园路贯通一体，以步行街慢行系统构建街区“主动脉”，推动保护范围从“一条街”拓展至“一个街区”，实现空间格局与功能内涵的整体跃升。

鹿城融媒体中心供图

以温州晚清民国时期建筑风貌为蓝本，鹿城先后实施九大工程项目。通过构建特色建筑“博物馆”，修旧如旧，将公园路十景、蝉街—五马街十二景等以“文化景观”形式逐一复原；同时，复刻增建骑楼等古建元素，使现代建筑有机融入历史街区风貌，再现“十里街坊、五马繁华”的昔日盛景。

青石板路串联历史街巷，复古骑楼唤起城市记忆；老字号与首店、旗舰品牌交相辉映，新旧业态融合烟火气与潮流前沿；非遗工坊、文创小店、特色剧场将非遗技艺与当代艺术融为一体，让乡愁与文脉在烟火日常中延续。如今，这片古老街区以“鹿城模式”成为“有记忆、有温度、有活力”的城市客厅，令“千年斗城”焕发新光彩。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 五马历史文化街区获评世界城市更新最佳实践案例

共享联盟·鹿城 章温曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com