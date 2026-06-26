“苍”海一声笑，首战稳稳拿下

温州新闻网 2026-06-26 21:22:00

温州网讯（记者 潘涌燚）夜幕之下，苍南体育中心体育馆，再度为浙BA点亮。

6月26日晚，第二届浙BA正式擂响新赛季战鼓。苍南主场迎战龙港，这场万众瞩目的同城德比，既是两地邻里兄弟的巅峰对决，更是浙BA赛事扩容升级后的全省首场揭幕大战。

比赛开局，苍南队攻势迅猛、势如破竹，攻防两端牢牢把控比赛节奏。终场哨声吹响，苍南以72:51大胜龙港队，拿下浙BA第二季开门红。

从今日起，将正式进入“浙BA”时间——你好，浙BA第二季！

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