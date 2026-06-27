温州日报 2026-06-27 09:32:08

赛场之上激战正酣，赛场之外，楠溪江各大景区已备好暑期“大满贯”级别的文旅菜单。这篇攻略，带你从“浙南天柱”到千年古村，从激流漂荡到溪畔咖啡，解锁楠溪江的N种打开方式。

温州网讯 得分、篮板、助攻样样不能少，球场上讲究“大满贯”；来到永嘉，山水、古村、民宿、咖啡，也要来一次酣畅淋漓的“大满贯”。

6月29日（周一）晚，2026浙江省城市篮球联赛（“浙BA”）温州市预选赛B组第一轮，永嘉队将在永嘉县体育馆主场迎战瓯海队。

赛场之上激战正酣，赛场之外，楠溪江各大景区已备好暑期“大满贯”级别的文旅菜单。这篇攻略，带你从“浙南天柱”到千年古村，从激流漂荡到溪畔咖啡，解锁楠溪江的N种打开方式。

01.球迷专属福利

先划重点：观赛门票变身“通行证”，6月29日-9月30日期间，丽水街、苍坡古村、崖下库、石桅岩、龙湾潭、灵运仙境对参赛人员免首道门票；凭“浙BA”温州赛场实体门票（仅限本人使用）7日内，也可免上述景点首道门票。一张球票，看球+游山玩水全搞定！

02.赛事好礼

6月29日观赛期间，还有多轮惊喜抽奖，丰厚文旅好礼等你来拿！温州楠溪江鸿居温泉酒店带来舒适的温泉体验，助你卸下疲惫；永嘉旅游投资集团送出经典楠溪江竹筏漂流，带你沉浸式感受江畔诗意；锦里湖西乡野民宿和田家莫上隐乡野艺术度假村，则为你备好山水间的栖居之所，住进风景里，慢享楠溪时光。观赛之余，别忘了试试手气！

03.文旅推荐

山水•清凉图鉴：颜值与清凉并存

说到永嘉山水的“门面担当”，石桅岩景区当仁不让。306米高的浅红色巨岩拔地而起，被称作“浙南天柱”。乘游船穿行“小三峡”，丹霞岩壁映碧水，正是“舟行碧波上，人在画中游”的写实版。年轻人更偏爱这里的皮划艇漂流——2.5公里峡谷河道，60分钟激流勇进，浪花飞溅一身清凉。龙湾潭国家森林公园则是天然空调房，95.8%的森林覆盖率，七折瀑层层跌落，林间徒步，清凉解压。7月1日前，楠溪江航空飞行营地正在举办“小黄鸭萌宠奇遇季”，万只小黄鸭水上漂流、十余种萌宠零距离互动，还有七彩滑道、太空漫步等项目一票畅玩，是亲子家庭的好去处。

楠溪江“颜值天花板”要数狮子岩花船漂流和龙瀑仙洞。花饰竹筏顺溪而下，两岸滩林青翠、江水澄澈。龙瀑仙洞则以飞瀑垂帘、洞中有洞的奇景出圈，随手一拍就是仙侠大片。永嘉书院的龙吟水境泼水系列活动也已启幕，白天赏山水、夜晚嗨潮流，水幕光影秀与电音派对交织，将持续至8月10日。

古村•栖居指南：烟火气与慢生活兼得

玩够了山水，住进古村的时光里。丽水街，300米长廊临水而建，红灯笼倒映清渠，傍晚时分格外温柔。苍坡古村更有意思——村子按“文房四宝”布局：街为笔、池为砚、石为墨、村为纸。村中的忆苍坡民宿背倚笔架山，出门就是古巷祠堂。住在这里，晨听鸟鸣，夜数星星，老板还会带你逛逛周边的老宅。这种“景区+民宿”的玩法，让全年龄段的游客都能找到适合自己的节奏。白天逛古村，晚上宿民宿，既有人间烟火，也有诗意栖居。

风味•混搭江湖：麦饼配咖啡

年轻人出行，咖啡是不能少的仪式感。如今小楠溪畔水云村打造了“咖啡一条街”。最特别的是陶公洞前的锦鲤池——这里被誉为“天下第十二福地”，打卡满溪锦鲤，再喝杯“祈愿咖啡”，好运和松弛感一次集齐。

咖啡、麦饼、宋韵糕点、养生茶、素面……花样跨界组合，才是俘获年轻人的流量密码。其中，永嘉麦饼表脆黄亮、油香沁鼻，“花开麦饼屋”将麦饼与咖啡组CP，一口麦饼一口冰美式。此外，锦粉饺以红薯粉做皮，馅料鲜香，刚刚入选“浙江城市地标美食榜单”；楠溪素面汤鲜面滑，也是本地必打卡的风味。

球赛是一张门票，楠溪江的回馈却是一整座山水博物馆。这个夏天，来永嘉为球队呐喊助威，也把山水、古村、咖啡、麦饼都装进旅程——这才是暑期永嘉行的正确打开方式！

来 源：温州日报

原标题： 不止球赛！楠溪江风景也要“大满贯”

记者 沈巍蔚

本文转自：温州新闻网 66wz.com