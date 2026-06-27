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浙BA温州市预选赛，购票攻略收好！

温度新闻客户端 2026-06-27 09:33:11
2026浙江省城市篮球联赛（简称“浙BA”）温州市预选赛于6月26日至7月17日举行。如何购票，一起来看。

　　温州网讯 2026浙江省城市篮球联赛（简称“浙BA”）温州市预选赛于6月26日至7月17日举行。如何购票，一起来看↓

　　本次预选赛由温州数字化体育服务平台“百姓运动码”承担赛事票务及信息服务。近30场比赛观众可通过微信小程序搜索“百姓运动码”，进入“赛事票务”模块完成实名购票，支持人、票、证核验及多终端核销。

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　　赛事期间，该平台同步更新赛程动态、比分战报等信息。每场电子票根还可兑换合作商户消费优惠券，实现“观赛+消费”联动。

　　根据赛程，12支参赛队伍按温州市南、北片区划分为A、B两个小组，每组6支参赛队伍。A组集结了苍南、瑞安、文成、平阳、泰顺、龙港六支队伍，B组则由乐清、洞头、永嘉、瓯海、鹿城、龙湾六支队伍组成。 

　　据悉，预选赛从6月26日开始至7月17日结束，温州各县（市、区）将轮流作为主场举办比赛。预选赛将上演34场精彩对决，小组赛各组采取单循环主客场制，各小组前两名在温州体育中心决出预选赛冠、亚军，最终与温州市级联队共同出战“浙BA”（根据浙BA最新赛制，温州冠、亚军队伍均可晋级）。

　　浙BA温州市预选赛赛程表

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原标题： 浙BA温州市预选赛，购票攻略收好！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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