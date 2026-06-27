19项创新成果获省级大奖 温州知识产权实力“出圈”
温州网讯 日前，2026年度浙江省知识产权奖获奖名单出炉，温州19项创新成果榜上有名。覆盖专利、商标、版权、商业秘密、植物新品种等多个类别，全方位展现我市知产创造、保护与转化的综合硬实力。
据了解，此次获奖成果精准对接产业需求，渗透泵阀仪表、新能源、高端装备、时尚轻工、数字文创等支柱产业与新兴赛道，获奖主体囊括行业龙头企业、高校、科研院所等多元创新力量。在发明专利领域，瑞浦兰钧能源的“二次电池的管理方法和管理系统”、温州大学的“一种超高功率激光切割自动精准调焦加工头”、金卡智能集团的“智能燃气表取样计数结构”等7家单位的项目斩获三等奖。这些技术成果直击工业生产核心环节，为我市制造业向高端、智能、绿色化转型筑牢技术根基。品牌商标板块同样大放异彩，正泰电器“CHINT”斩获一等奖，熊猫乳品、森马服饰“balabala”以行业领先的品牌竞争力拿下二等奖，报喜鸟、人本股份“C&U”获评三等奖，“温州智造”“温州时尚”自主品牌凭借市场价值与品牌实力获得省级权威认可。
除工业科创外，文化、农业、数字等特色领域创新成果同样亮眼。在文学领域，著名作家蒋胜男的经典作品《芈月传》斩获著作权二等奖；文创与软件赛道中，温州职业技术学院的《鹿游记》文创IP、工泰智慧电站平台的软件创新成果分获三等奖，彰显数字文创与产业数字化创新活力。同时，温科院培育的农作物新品种“温795”、星曜半导体集成电路布图、云通数达绿波场景数据知识产权均成功登榜，福达合金搭建的商业秘密保护管理体系获评二等奖。
来 源：温州日报
记者 鲍南南
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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