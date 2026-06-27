温州中考成绩6月30日9点公布 查询渠道看这里

温度新闻客户端 2026-06-27 09:19:00

2026年中考成绩将于6月30日9:00开放查询，如何快速查询成绩、志愿填报及录取情况呢？让小编来告诉您。

温州网讯 2026年中考成绩将于6月30日9:00开放查询，如何快速查询成绩、志愿填报及录取情况呢？让小编来告诉您→

一、温州教育发布微信公众号查询

1.关注“温州教育发布”微信公众号。

2.进入“温州教育发布”公众号，点击【便民服务】菜单栏；点击【中招管理系统】。

3.点击“成绩查询”，输入准考证号、密码及验证码，登录后您可查询中考成绩、志愿填报情况、录取结果及录取码。

二、“温州教育招生考试”微信公众号查询

1.关注微信公众号“温州教育招生考试”，或扫描/长按下方二维码关注；

2.进入公众号后，点击【中考查询】服务，选择相应功能

3.输入准考证号、密码及验证码，点击查询：

温馨提醒

微信查询密码与温州市中招管理系统登录密码一致。如忘记准考证号或密码，请联系报名点处理：

在校毕业生请联系原初中学校教务处；

外地回温考生请联系户籍所在地招生考试机构指定的报名点。

三、温州市中招管理系统平台查询

登录温州市中招管理系统平台（网址：zk.wzer.net），输入准考证号和密码进行查询。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 温州中考成绩，6月30日9点公布！查询渠道→

本文转自：温州新闻网 66wz.com