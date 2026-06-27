温州都市报 2026-06-27 10:26:20

近日，温州市文化和旅游部门整合推出“瓯越水韵 清凉夜游”主题系列推荐行程，覆盖鹿城、瓯海、洞头、苍南、泰顺、永嘉等多地水域夜游项目，旨在以水为媒，激活夏日夜间文旅消费新场景。

温州网讯 随着夏日夜幕降临，温州的水域正焕发出别样生机。近日，温州市文化和旅游部门整合推出“瓯越水韵 清凉夜游”主题系列推荐行程，覆盖鹿城、瓯海、洞头、苍南、泰顺、永嘉等多地水域夜游项目，旨在以水为媒，激活夏日夜间文旅消费新场景。

从温州市区到东海之滨，江、河、湖、海在光影勾勒下各展风姿。在瓯海，温州园博园北园自5月4日起推出夜游服务，18时、19时、20时三个时段开设夜游游船班次，观光车售票截止至21时。4月至7月，园内“山水灵运·园梦千年”沉浸式巡游实景剧已排期60场演出；三溪会市则于6月27日至28日、7月4日至5日推出“吃瓜大会”“冰凉雀友”等主题活动，6月27日起每周末举办免费的三溪音乐生活节，夏日纳凉大会将持续至10月25日。

鹿城区的“塘河夜画”作为中国首部城市记忆主题行进式夜游演出，日常营运班次为19：30、20：15和20：50三个班次，已成为温州夜间文化名片。其所在的南塘街汇集瓯菜美食与文创空间，尽显江南水乡夜生活韵味。

向海而行，洞头东沙不夜港·青年里以美食与潮流业态吸引年轻群体，国内首部海上实景船体演艺秀《向洞头》每天19：15开始检票，19：30准时开演，以巨型古船为舞台，用45分钟的声光电特效浓缩千年渔港故事。苍南的炎亭景区化身“渔火不夜城”，滨海步道与海鲜烧烤交织出浓郁的渔港风情，周边韭菜园房车营地与落日营地则为游客提供了枕浪观星的露营体验。

此外，泰顺文祥湖公园的“缘来泰顺”夜游项目将地方爱情故事与历史文化融入45分钟湖上演艺，全年开放时间为14：00至22：00。永嘉楠溪江滩地音乐公园6月底至7月初将举办融合电音、足球与美食的夏日嘉年华，毗邻的岩头夜市则以地道小吃唤醒乡愁滋味。

从行进式演出到渔港烟火，从湖畔晚风到音乐派对，温州正以水为纽带，编织出一幅涵盖多元业态的“夏夜水乡图”，让市民与游客在清凉水韵中感受“越夜越好玩”的城市魅力。

来 源：温州都市报

原标题： 温州发布“瓯越水韵 清凉夜游”清单 点亮夏夜水乡经济

作者：小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com