潮新闻客户端 2026-06-27 10:26:21

医院最新自主研发的光果甘草七白皂、草本养发皂，刚上线近一个月累计售出1.6万单，线上好评率超95%，足见中药产品的火爆。

6月25日，一场中医药体验活动在温州市中医院举行，中药皂、香囊、茶饮等产品一字排开，受到市民欢迎。医院最新自主研发的光果甘草七白皂、草本养发皂，刚上线近一个月累计售出1.6万单，线上好评率超95%，足见中药产品的火爆。

温州市中医院研发的光果甘草七白皂。记者 王艳琼 摄

什么是光果甘草七白皂？记者在现场看到光果甘草及白术、白茯苓、白芍、白芨、白蔹、白芷、白僵蚕“七白”药材。据介绍，该配方溯源宋代《太平圣惠方》经典的七白养颜古方。中医认为白色入肺、肺主皮毛，白色药材亦可健脾养血，从根源改善面色暗沉、色斑。医院基于古方，特别添加光果甘草提取物，新研发的七白皂能温和改善暗沉、匀净肤色。

“草本养发皂”则针对现代人头皮养护需求，以天然草本完成温和清洁与养护，配料表显示有皂角、墨旱莲、制首乌、女贞子、珍珠粉、姜根、无患子、蚕丝蛋白、桑叶、侧柏叶、乌斯曼草等。上线以来已经销售2000多单。

草本养发皂成分。记者 王艳琼 摄

温州市中医院院长孙云介绍，两款洗护产品研发历时约半年，团队对古方药材配比反复调试优化，结合现代药理研究筛选具备修护、美白功效的药材，同时根据大众审美调整皂体色泽、打磨产品外观。医院联动企业生产，前期开展多轮试用收集使用反馈。值得一提的是，中药洗护皂属于日化外用产品，为中医药轻转化产品开辟全新赛道。

随着国家对中医药成果转化的重视，温州市中医院近年来院内制剂挖掘、药食同源开发、特色技术产业化三大转化体系，多项成果落地见效。目前，医院9个院内制剂产品持续服务临床，“杜仲续断安胎膏”成为省内首个可外用煎膏剂医院制剂，药食同源产品健胃养正颗粒在澳门成功获批，“紫参汤”单张处方转让过百万元，标志着医院科技成果转化能力迈上新台阶。此次发布的两款产品正是医院推动中医药生活化的生动实践。

温州市中医院研发的中药发带、手环、脚环。记者 王艳琼 摄

浙江中医药大学科研部副部长开国银致辞表示，中医药历经千年而不衰，靠的是“继承不泥古、发展不离宗”的思想与智慧，从古籍方剂到日用洗护，改变的是产品载体，不变的是中医济世惠民的初心。他期待医院未来在中医药生活化产品研发上走得更远、做得更好，让更多优质成果惠及百姓。

活动现场还同步开展了面向市民的公益义诊与产品体验项目。由5位医师组成的团队为市民提供免费中医皮肤健康咨询，耐心解答肌肤护理与中医药养生疑问。下一步，医院将继续深耕中医药科创研发与成果转化，推出更多实用的中医药产品，让大众在日常中感受中医药魅力。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 古方养发护肤受欢迎 温州中医院上线中药皂月销1.6万单

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com