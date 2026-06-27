温州日报 2026-06-27 09:55:00

昨天，文成县西北部城乡供水一体化提升工程举行通水仪式。这是该县水利基础设施建设史上又一个标志性工程，它历史性地解决了该县西北部地区用水难题，并为打造温州西部山区产业新高地提供关键要素保障。

温州网讯 昨天，文成县西北部城乡供水一体化提升工程举行通水仪式。这是该县水利基础设施建设史上又一个标志性工程，它历史性地解决了该县西北部地区用水难题，并为打造温州西部山区产业新高地提供关键要素保障。

文成是浙江第一大高山台地。该县西北部高山台地（主要包括南田、黄坦、西坑、百丈漈、二源五个镇），由于海拔远高于珊溪水利枢纽工程，无法实现由该工程供水，长期以来就近依靠山塘水库积蓄雨水、取用地下水等方式供水，存在水源和水质不稳定等问题，给当地群众饮水安全和经济社会发展带来阻碍。

为此，该县上马西北部城乡供水一体化提升工程。它是省市县三级重点水利建设项目，总投资5.96亿元，合同工期46个月，以现有中型水库高岭头一级水库为主水源，建设隧洞总长20千米、管道总长90.3千米等设施，将原水输送至西北部五镇。工程设计年引水量1802万立方米，超过一个西湖的蓄水量，供水人口24.4万人，占该县常住人口八成多。

作为一项民生工程，其供水范围为西北部五镇镇区及部分行政村，能有效解决这片区域12.1万群众的用水难问题，同时将供水水质达标率提升至百分百，守住群众饮水安全底线。作为一项保障工程，它能利用西北部原有的吴坳坑水库、百丈漈水库、梅树水库等水源地作为备用水源，提升这片区域的供水抗风险、保稳定能力。该工程还能作为县城备用水源，为县城12.3万人构建起“一主双备”的供水保障格局。此外，文成西北部近年来相继开发出省级现代农业园区、省级经济开发区、刘伯温故里国家5A级旅游景区等产业平台和金字招牌，成为该县经济发展主阵地、温州西部三次产业集聚活跃的热土。该工程作为一项发展工程，可每日保障省级经开区百丈漈、黄坦两个区块5万吨用水需求，补齐生态工业用水配套短板。

自开工以来，文成克服多重困难加快推进工程实施。在隧洞等地质条件复杂的施工段，采用超前地质预报技术，探查岩性、构造及不良地质体分布，为施工安全提供数据支撑。在管道途经交通要道时，实施半幅封闭、分阶段施工的方案，降低对交通的影响。在管线经过农田地段时实行错峰避让，减少对农事活动的干扰。这些举措保障项目无障碍施工，并最终比合同工期提前90天实现通水目标。

下一步，文成将加快开展工程竣工验收与移交、水质安全保障与监测、水价核定与定价、用户接入与服务准备等工作，推动优质原水早日入户。围绕西北部城乡供水一体化提升工程，加快推进农村联村供水站建设，让优质供水服务惠及更多群众。

来 源：温州日报

原标题： 保障民生安全和产业高地建设 文成西北部供水工程正式通水

作者：张睿 心怡 亚茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com