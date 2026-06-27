“孙子”来电求救？ 警惕AI换脸与新型金融诈骗“围猎”老人

温州都市报 2026-06-27 10:26:20

从AI换脸冒充亲人，到诱导下载涉诈投资软件，再到利用数字人民币信息差实施诈骗，老年人稍有不慎就可能落入陷阱。

温州网讯 “孙子”打来视频电话，脸是孙子的脸，声音是孙子的声音，开口就要救命钱——这样的场景，正在成为针对老年人诈骗的新套路。随着AI技术普及和数字金融场景拓展，不法分子的诈骗手法也在加速“升级换代”。从AI换脸冒充亲人，到诱导下载涉诈投资软件，再到利用数字人民币信息差实施诈骗，老年人稍有不慎就可能落入陷阱。

在6月24日的“金”囊妙计——金融服务适老化与财产安全专场直播中，三个典型案例揭示了当前老年金融领域出现的新型风险。

1.AI换脸：眼见不一定为实

直播开场，一部由“00后说真相”栏目自拍自剪的反诈微短剧率先亮相。短剧中，玲玲阿姨接到“孙子”视频电话，屏幕里的“孙子”着急表示，出来玩不小心出了车祸，要交高额手术押金。直到警察和柜员坚持联系家属，真孙子打来电话报平安，玲玲阿姨才意识到——视频里的“孙子”，是AI换脸合成的。

这并非虚构。2024年4月，内蒙古包头郭先生接到“外甥”视频电话，对方称在外地被拘需要赔偿金，先后转账20余万元后发现被骗。同年9月，福建福州陈阿姨被同样手法骗走6万元。

渤海银行杭州分行消费者权益保护部总经理许枫介绍，骗子提前在短视频平台收集老人家人照片和声音素材，用AI技术合成面容和声音，谎称出车祸、打架被抓等需要押金。“老人一看是亲人的脸，深信不疑，立刻到银行汇款。”许枫提醒，银行工作人员对四类表现高度警觉：神色慌张不断催促、汇款理由不实际、频繁看手机像被远程指挥、拒绝联系家人核实。

浙江六和律师事务所律师吴戴一修表示，AI换脸冒充亲人，是用技术手段“虚构事实”，让老人产生错误认识后自愿交付财物，构成诈骗罪；盗用他人照片、视频进行AI合成，还涉嫌侵犯肖像权。他建议，家属发现被骗后三步走：保存聊天记录和转账凭证等电子证据；立即拨打110报案；同步联系银行申请冻结账户。

2.“买房款”背后的投资陷阱

许枫在直播现场分享了一个最近发生在身边的真实案例，去年9月，渤海银行杭州钱塘支行上演了一场“拦截战”。

客户高阿姨（化名）申请提前支取18万元三年期定期存款，称用途为购房。柜员在系统中发现，高阿姨已被标记为电信网络诈骗潜在受害人，立即暂停业务并上报营运经理。

面对进一步核实，高阿姨说辞前后矛盾：先是“房子尚未看好”，又改口“借钱给朋友买房”，与家属通话时也含糊其辞。银行随即启动反诈联动机制，联系属地派出所。民警经核查确认，高阿姨与反诈预警信息高度吻合，上门劝阻后，真相浮出水面。

原来，高阿姨被不法分子诱导下载涉诈投资软件，计划充值26万元，此前已在其他银行取现6.5万元，这次取18万元正是为了补足余款。在民警和家人劝阻下，高阿姨认清了骗局。

吴戴一修指出，这类虚假投资平台通常不在正规应用商店上架，而是通过链接下载；且这类非法平台可能构成集资类犯罪，涉案金额大、人数多，追赃挽损难度大，“早发现、早报警至关重要”。

3.数字人民币：不存在“代为兑换”

“国家推广数字人民币，旧版纸币将停止流通，把现金交给我们帮您兑换。”主持人熊方嘉说道，这是近期出现的新型诈骗话术。

许枫介绍，骗子冒充银行或政府部门人员，利用老年人对数字人民币的陌生，声称“旧版纸币即将作废”，要求老人把现金交给他们“代为兑换”。“骗子声称‘这是国家政策’，很容易误导老年朋友。”

吴戴一修提醒，数字人民币与纸币具有同等法律地位，不存在“旧版纸币作废”一说。任何人以“代为兑换”为由收取现金都是诈骗。数字人民币只需在正规应用商店下载官方APP即可开通，不需要任何人代办。

结合三个案例，许枫与吴戴一修共同提醒老年朋友：视频通话需二次核实，应通过电话确认本人身份；大额转账前多问一句，让银行工作人员帮忙判断；发现被骗立即保存证据、拨打110报警，越早报警挽回损失的可能性越大。

来 源：温州都市报

原标题： “孙子”来电求救？别急！

警惕AI换脸与新型金融诈骗“围猎”老人

作者：和柯旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com