温度新闻客户端 2026-06-27 09:33:11

瓯海大道-瓯越大道节点工程计划于7月1日夜间开始施工，施工工期约12个月。预计会加剧瓯海大道瓯越大道路口、瓯海大道汤家桥路口、瓯越大道霞坊路口、龙霞路等道路的拥堵程度。

温州网讯 温州市域铁路S3线作为温州都市区“强城行动”的核心交通工程，项目建成后将加快推动中心城区和瑞安市区的融合发展。温州市域铁路S3线一期工程及瓯越大道快速路瓯海大道节点下立交工程北起东垟河南侧，向南下穿盛新路和瓯海大道后，接至老殿后河北侧，全长约704m，其中地道段总长599.2m。温州市域铁路S3线位于本工程下方，北端与S3线梧田站衔接，南端与瓯越大道南段快速路一期工程中预留的S3线区间结构衔接。

瓯海大道-瓯越大道节点工程计划于7月1日夜间开始施工，施工工期约12个月。瓯海大道-瓯越大道路口中央实施方形围场，该路口通行空间将被大幅度压缩，路口通行能力将会下降。预计会加剧瓯海大道瓯越大道路口、瓯海大道汤家桥路口、瓯越大道霞坊路口、龙霞路等道路的拥堵程度。

请广大市民朋友提前规划出行路线和时间，尽量避开拥堵道路。

施工期间交通管制措施

路口内采取禁止所有车辆左转（应急救援车辆除外）的交通管理措施，原左转的非机动车需通过二次过街实现左转功能。路口东侧瓯海大道高架下匝道采取禁止车辆右转的交通管理措施。路口南侧瓯越大道高架下匝道口将视情况采取临时管控措施。

车辆绕行方案总览

01.过境车辆绕行线路

城市东西片区都可以走瓯海大道高架-瓯越大道高架。城市西片也可以走牛山路、金丽温高速和连云港路分流。城市东片可以走环山北路、文盛路、学府路绕行。

■城市西片

推荐线路1：牛山路-仙慈大道-南湖路-瓯越大道

推荐线路2：瓯海大道高架-瓯越大道高架

推荐线路3：金丽温高速

推荐线路4：连云港路-京岚线

■城市东片

推荐线路1：瓯海大道高架-瓯越大道高架

推荐线路2：环山北路-文盛路-学府路-瓯越大道

02.施工区域周边绕行线路

■北侧车辆左转

北侧左转车辆可以走惠民路、站南路左转至瓯海大道，上高架往机场方向的车辆建议前往瓯海大道汤家桥路口上高架。

绕行线路：瓯越大道-月乐街-站南路（惠民路）

■ 南侧车辆左转

绕行线路1：瓯越大道-霞坊路（南湖路）

绕行线路2：瓯越大道-老殿后路-梧三路-瓯海大道

■西侧车辆左转

辅道车辆绕行线路：瓯海大道高架桥下内侧辅道（掉头）-瓯海大道高架桥下外侧辅道-塘月街（金狮路）

高架下匝道车辆绕行线路：瓯海大道（路口直行）-站南路

■东侧车辆左转

绕行线路1：瓯海大道-梧三路

绕行线路2：瓯越大道-博雅路路口（掉头）-梧三路

■ 东侧下匝道车辆右转

绕行线路：瓯海大道（直行过交叉口）-瓯海大道高架桥下外侧辅道-塘月街（金狮路）

温馨提示

施工期间路况复杂，建议大家提前打开导航，提前规划出行路线和时间，尽量避开施工路段绕行；行经施工路段时，请务必遵守交通规则，服从现场管理人员指挥，注意观察交通标志标线，减速慢行，祝大家出行平安！

来 源：温度新闻客户端

原标题： 瓯海大道瓯越大道路口7月1日起施工，四面禁左，建议绕行

本文转自：温州新闻网 66wz.com