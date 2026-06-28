潮新闻 2026-06-28 13:27:46

近日，龙湾区永昌一小举行“爱上温州”趣味运动会，70名学生在投篮比拼、力拔山河等团体项目中挥洒汗水，呐喊声与欢笑声此起彼伏。

近日，龙湾区永昌一小举行“爱上温州”趣味运动会，70名学生在投篮比拼、力拔山河等团体项目中挥洒汗水，呐喊声与欢笑声此起彼伏。与运动会同时举行的，还有一项让孩子期待已久的“点亮微心愿”行动，24副乒乓球套装、12套羽毛球与篮球装备，以及情绪日记本，被一一送到孩子们手中。

受访方供图

“我们班想要一些运动器材，课间就能跟同学一起玩了。”一句简单纯粹的心愿，此刻如愿成真。这场温暖的帮扶，只是温州市立苗社会工作服务中心运营的 “流彩万花筒”公益项目落地的第11所学校。

温州市立苗社会工作服务中心成立于2021年，是温州本土民办社工机构，长期扎根龙湾、瓯海、鹿城三区，专注新居民子女关爱、青少年心理疏导等服务。本次“流彩万花筒”项目聚焦流动儿童社交、心理、城市融入三大需求，计划覆盖15所新居民子女集中学校。

受访方供图

项目推进两年来，立苗社工团队持续奔走三区11所中小学，常态化入校开展服务，累计落地同辈关系成长小组60余场，服务新居民子女超1100人次，收集并圆满兑现班级集体、学生个人微心愿180余个。在社工长期跟踪记录中，孩子们身上的改变清晰可见：不少孩子刚参与活动时沉默内向、不敢主动交流，经过多轮小组陪伴后，逐渐放开自我，主动参与集体游戏、结交同龄伙伴，性格与心态都有明显正向转变。

受访方供图

永昌一小内，立苗社工团队量身打造为期五周的同辈关系成长小组课程。通过团体互动游戏、情景模拟、轻量化心理辅导等多元形式，循序渐进引导孩子表达自我、学习协作，在轻松的氛围中建立自信心，慢慢适应校园集体生活。

入校前期走访调研中，社工留意到多数新居民子女课余生活单调乏味，班级缺少运动、心理疏导类文体物资。为此，本次“点亮微心愿”行动耐心倾听每一位孩子的小期盼，按需匹配物资。“运动器材、情绪日记本看似微小，却让孩子们真切感受到自己的想法被充分重视。”立苗社工负责人郑理苗说。

郑理苗表示，接下来，项目将继续向剩余4所学校推进，力争在今年年底前完成15所学校全覆盖目标，让更多“新温州人”孩子感受到这座城市的温度。

来 源：潮新闻

原标题： 温州“流彩万花筒”让新居民子女找到归属感

通讯员 邓爱英 记者 张银燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com