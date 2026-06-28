刀尖上的非遗！食品雕刻讲座走进温图老年馆
黄瓜化作金鱼尾巴，小番茄变身圆润鱼身，再点缀几笔，一条“金鱼”便活灵活现地游弋于盘中——这便是非遗食品雕刻的魅力。6月27日上午，“食品雕刻展示讲座”在温州市图书馆老年馆三楼教室举行，国家高级烹饪技师陈国光受邀到场，为90多位老年读者零距离展示这门刀尖上的绝技。
讲座伊始，陈国光从食品雕刻的悠久历史讲起，从古代宴席点缀到现代艺术呈现，深入浅出地介绍基本刀工。“心要静、手要稳、眼要准”，他一边讲解要领，一边演示基础技法，台下老年读者听得入神，频频点头。
实操展示环节将现场气氛推向高潮。陈国光的案板上只摆着黄瓜、小番茄、小葱等最家常的食材。只见他手起刀落，黄瓜切成薄片作鱼尾，小番茄对半切开作鱼身，巧手雕琢间，一道“金鱼戏水”跃然盘中，栩栩如生，引得阵阵惊呼。紧接着，他又以横刀法将小番茄层层叠放、翻转，一朵清雅的“莲花”静静绽放在瓷盘之上，以小葱为根、番茄为瓣，令人叹为观止。
短短几分钟，寻常食材在陈国光手中化作精美艺术品，让在场老年读者近距离感受到非遗技艺的深厚底蕴与匠人精神。活动结束后，许多人仍围在陈老师身边请教技巧，沉浸在这场视觉与文化交融的美好体验中久久不愿离去。
温图老年馆相关负责人表示，今后将继续举办此类富有生活气息与文化内涵的活动，丰富老年读者的精神文化生活，让传统技艺在更多人心中生根发芽。
来 源：温度新闻客户端
记者 程潇潇
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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