潮新闻 2026-06-28 13:22:39

工作人员操作供水系统 共享联盟·文成 朱伟 摄

6月26日上午，文成县西北部城乡供水一体化提升工程正式通水，标志着这项总投资5.96亿元、输水干线总长90.3公里的重大民生水利工程全面建成投用，惠及全县24万常住群众，其中西北部12.1万群众将告别季节性缺水。

饮水安全是人民生活的一条底线。文成虽然坐拥珊溪水库‌（温州核心水源地），但部分周边乡镇因‌地形高差、管网老化及水源单一‌，曾长期面临供水不稳定或水质不佳的困境，导致缺水季节“守着大水缸没水喝”。为此，文成县以高岭头一级水库为核心水源，依托发电洞取水口、输水隧洞、输水管道等设施，将优质原水输送至西坑、黄坦、南田、二源、百丈漈西北五镇现有水厂及规划新建水厂，同步作为县城大峃镇应急备用水源，构建起 “高岭头水库集中供水为主、原有水源备用补充”的全域供水新格局。

作为实打实的民心工程，项目日最大引水量14.72万立方米，年引水量1802万立方米，有效破解西北五镇长期存在的季节性缺水、水质不稳难题，全域供水水质达标率提升至100%，牢牢守住西北部12.1万群众饮水安全底线。

作为关键供水保障工程，工程为县城12.3万居民搭建“一主双备”供水保障体系，大幅提升城区供水抗干旱、抗突发风险能力。同时，这也是赋能县域产业的发展工程，项目每日可稳定保障百丈漈、黄坦两大工业园区5万吨工业用水，补齐生态产业用水配套短板。

项目建设期间，施工环境面临山区地质复杂、线路跨度长、工期紧张等多重考验。全体建设者攻坚克难、坚守一线，严格落实安全生产规范，实现建设全过程安全生产零事故；施工全过程坚持文明施工，最大限度减少对沿线农田、群众生产生活影响。沿线各乡镇高效完成土地征迁、政策处理工作，项目指挥部统筹协调各方力量，及时打通施工堵点难点，各职能部门协同联动、群众全力支持，多方合力保障工程无障碍推进，最终较原定计划提前90天实现正式通水。

翻山越岭抵达文成西北部山区的水源 共享联盟·文成 朱伟 摄

“通水不是终点，而是服务民生的新起点。”文成县委县政府相关负责人表示，下一步将加快搭建全流程智慧水务系统，覆盖水源水库、输水隧洞、水厂、居民水龙头全链条，实现供水实时监测、智能调度、精准管护，以数字化赋能供水管理现代化；同时加速推进5座农村联村供水站建设，持续延伸供水管网，扩大规模化供水覆盖范围，严格落实城乡饮水同标准、同水质、同服务，真正实现群众从“喝上水”向“喝好水、放心水、幸福水”转变。

来 源：潮新闻

原标题： 文成县西北部12万群众告别季节性缺水

记者 戚祥浩 共享联盟·文成 王心怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com