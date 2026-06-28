火了！泰顺这家企业订单排至三季度
潮新闻 2026-06-28 10:52:00
6月22日，温州市泰顺彭月工业园区浙江中沛仪表有限公司生产车间内，工人们正加紧组装、调试各类超声波水表、热量表等设备，全力抢抓生产，保障订单按期交付。
6月22日，温州市泰顺彭月工业园区浙江中沛仪表有限公司生产车间内，工人们正加紧组装、调试各类超声波水表、热量表等设备，全力抢抓生产，保障订单按期交付。该企业依托研发实验室持续自主创新，申请一系列的发明专利及软件著作权，推动传统仪表向智能化、系统化升级。凭借技术创新优势，企业经营效益稳步攀升，今年1至4月营业收入同比增幅超50%，目前订单已排至三季度。
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原标题： 火了！泰顺这家企业订单排至三季度
记者 林云龙 通讯员 赖淼莲、李绍庆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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